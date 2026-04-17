Zwolle Unlimited Herleeft: Nieuw Zomers Cultuurfestival met Burgerinitiatief

Rob Bults en Kitty Peetoom lanceren Zwolle Unlimited, een nieuw, gratis toegankelijk cultuurfestival in het centrum van Zwolle. Na een succesvolle fondsenwerving en met lokale artiesten die zich aanmelden, brengt het initiatief de culturele levendigheid terug in de zomermaanden. Het festival vindt plaats van 29 mei tot en met 7 juni aan de Pelserkade.

Rob Bults en Kitty Peetoom, de drijvende krachten achter Productiehuis De Verhalenboot, nemen het initiatief om een leegte in het culturele aanbod van Zwolle op te vullen. Tussen het Bevrijdingsfestival op 5 mei en het Straatfestival op 24 augustus, heerst er een opvallende stilte op het gebied van gratis toegankelijke culturele evenementen in het stadscentrum. Dit gemis zette Bults en Peetoom ertoe aan om Zwolle Unlimited nieuw leven in te blazen.

Bults deelt zijn verbazing: 'Het kan toch niet dat we deze zomer in het centrum van Zwolle geen cultuurfestival hebben? Kitty en ik keken naar de programmering voor de komende periode en we schrokken enorm.' De periode tussen de twee genoemde festivals voelde oorverdovend stil, wat hen motiveerde om zelf actie te ondernemen en de nodige reuring te creëren. Met de verwachte steun van de Zwolse gemeenschap menen zij dit te kunnen realiseren. Productiehuis De Verhalenboot staat bekend om zijn succesvolle organisatie van culturele en kunstzinnige festivals. Hun plan om Zwolle Unlimited te herintroduceren is geen geheel nieuw concept. Vroeger was dit evenement al een gevestigde naam, dat zich zelfs ontwikkelde tot een uitgebreid festivalplatform waar initiatieven als Festival Tussenland, het Verhalenfestival en de Midwinter Spooktocht onder vielen. Helaas moesten deze festivals in 2023 hun deuren sluiten, voornamelijk vanwege subsidieredenen. Ook andere festivals georganiseerd door diverse organisaties in die periode ondervonden soortgelijke problemen. Bults erkent de waarde van bestaande evenementen: 'Gelukkig is er sinds een aantal jaren eind juni in Stadshagen het festival Symfonica. Een geweldig evenement met veel aandacht voor muziek en voor amateurkunst. En het is vrij toegankelijk voor iedereen.' Desondanks benadrukt hij het belang van een cultureel festival in de zomerperiode, specifiek in de Zwolse binnenstad. Samen met Peetoom hebben zij een vernieuwd festivalconcept ontwikkeld met een duidelijke missie: een heerlijke festivaldag cadeau doen aan vrienden, familie, buren en uiteraard ook aan henzelf. De organisatoren, Bults en Peetoom, voorzien in de essentiële basisfaciliteiten van het festival, zoals de benodigde techniek, de opbouw van podia, de algemene aankleding en de marketingcampagnes. De invulling van het programma ligt echter in handen van de Zwollenaren zelf. Bults licht deze keuze toe: 'Omdat ze cultuur in Zwolle willen stimuleren, omdat ze vinden dat talent een plek verdient, omdat ze ook vinden dat een festival gratis en voor iedereen moet zijn.' Dit gedachtegoed resoneert met hun kernmotto: kunst en cultuur zijn van iedereen. 'Elke Zwollenaar moet ernaartoe kunnen, of hij nu een grote of een kleine beurs heeft,' benadrukt Bults. De reactie op de een maand durende campagne toont een overweldigende bereidheid bij zowel de inwoners van Zwolle als daarbuiten om bij te dragen aan een dergelijk festival. Bults is dankbaar: 'We hebben voor bijna alle dagen het minimumbedrag bereikt dat nodig is om het door te laten gaan. Burgers, bedrijven en andere organisaties geven gul. De één vijf euro, de ander vijftig, weer een ander misschien vijfhonderd. Alle bijdragen helpen om Zwolle Unlimited mogelijk te maken. Dat is echt geweldig.' Inmiddels melden zich ook de eerste artiesten en makers zich om bij te dragen aan het festivalprogramma. De eerste boekingen zijn reeds afgerond. 'Het is hartverwarmend om te ervaren hoe graag Zwolse artiesten en andere makers willen helpen om van dit nieuwe evenement een succes te maken, en samen te laten zien wat we kunnen bereiken voor onze mooie stad Zwolle,' aldus Bults. Zwolle Unlimited zal dit jaar plaatsvinden aan de Pelserkade in Zwolle, tussen de Diezerpoortenbrug en de Pelserbrug. Het festival start op vrijdag 29 mei om 17.00 uur en eindigt op zondag 7 juni om 17.00 uur





