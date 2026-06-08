Zwitserse voetbalploeg traint in 'Snake area' met giftige slangengevaar

De Zwitserse nationale voetbalploeg heeft een opmerkelijk trainingscomplex gekozen in Californië dat bekendstaat om zijn ratelslangen. Het gebied rond hun trainingsterrein is aangeduid als 'Snake area', wat niet zonder reden is. Wat gaat er aan de hand?

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Switserland moet op hoeden dat het voor hen niet letterlijk giftig wordt. Op social media deelde het team een foto van het trainingscomplex. Het veld is strak onderhouden en er staat een soort partytent waar spelers hun krachttraining kunnen doen. Het gebied rond het veld is door de bond vuurrood geschilderd.

De aanduiding van dat gebied is onheilspellend: 'Snake area.

' En dat lijkt niet overdreven. De Zwitsers verblijven in Carmel Valley, iets ten zuiden van San Fransisco. Dat gebied staat bekend als het thuis van meerdere soorten ratelslangen. Er is gemeld dat in dat gebied ook verschillende wandelaars zijn gebeten door de kronkelende reptielen.

Tip voor Granit Xhaka en medespelers: misschien de bal niet zelf ophalen als hij over het net gaat. In Californië bereidt Zwitserland zich voor op de wedstrijden in Groep B van het komende WK. Gastland Canada, Bosnië en Herzegovina en Qatar zijn de tegenstanders. Op zaterdag open





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Zwitserland WK Training Slangen Californie

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