Zwitserse kiezers verwerpen limiet van tien miljoen inwoners in referendum

Een meerderheid van de Zwitserse bevolking stemde tegen een wettelijk maximum van tien miljoen inwoners, ondanks een initiatief van de rechts‑populistische Volkspartij. De beslissing komt te midden van snelle demografische groei en discussies over migratie en infrastructuur.

Een grote meerderheid van de Zwitserse bevolking heeft vandaag duidelijk gemaakt dat ze geen beperkt inwoneraantal willen zien. In het nationaal referendum gaf 54 procent van de kiezers een negatieve stem, terwijl 46 procent akkoord ging met een maximale bevolkingsgrootte van tien miljoen.

Het kiesproces verliep soepel en inmiddels zijn bijna alle stemmen geteld, waardoor het resultaat onomstotelijk is. Zwitserland telt momenteel negen punt een miljoen inwoners en wordt beschouwd als een van de snelst groeiende landen van het Europese continent, voornamelijk door een constante toestroom van arbeidsmigranten die het land aantrekken met hoge lonen en een stabiele economie.

De demografische prognoses geven aan dat het land tegen het jaar tweeduizend vijfendertig de drempel van tien miljoen overschrijdt, tenzij er ingrijpende maatregelen worden genomen. Het initiatief voor het referendum kwam oorspronkelijk van de rechts‑populistische Zwitserse Volkspartij, een partij die al vaker controversiële referenda heeft geïnitieerd die zich richtten op culturele en religieuze aspecten van de samenleving. Zij spraken over een zogenaamde bevolkingsexplosie, waarbij zij waarschuwden voor een overbelasting van de infrastructuur, de woningmarkt en de sociale voorzieningen.

De woordvoerder van de partij, Yvan Pahud, benadrukte dat men de kwaliteit van het leven wil beschermen en dat een ongeremd migratietempo zou leiden tot een situatie waarin de beschikbare ruimte en middelen ontoereikend worden. Volgens hen moet er een limiet worden gesteld om te voorkomen dat de groei oncontroleerbaar wordt.

Politieke partijen in het land spraken zich over het algemeen uit tegen een harde limiet, omdat zij vrezen dat een dergelijk beleid sociale spanningen kan aanwakkeren en de open economie zou kunnen schaden. De meeste traditionele partijen pleitten voor een meer genuanceerde aanpak, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de huisvestingsvoorzieningen en het uitbreiden van de transportinfrastructuur.

In de grotere stedelijke gebieden is de bevolkingsgroei vooral merkbaar, terwijl in het Duitstalige platteland er enige steun bestond voor het idee van een maximum, waarschijnlijk omdat de regionale voorzieningen daar sneller onder druk komen te staan. Na het referendum wordt nu verwacht dat de regering een uitgebreid rapport opstelt over de mogelijke gevolgen van de bevolkingsgroei, en dat er beleidsopties worden onderzocht die zowel de economische belangen als de sociale cohesie van het land dienen





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Zwitserland Referendum Bevolkingsgroei Migratie SVP

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