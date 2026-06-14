Zwitsers wijzen maximum van 10 miljoen inwoners af

Bij een referendum hebben de Zwitsers zich uitgesproken tegen een wettelijk maximum van 10 miljoen inwoners. Een exitpoll toont aan dat 55 procent tegen stemde. Het initiatief van de rechts-populistische SVP haalde het niet, ondanks steun op het platteland.

De Zwitserse bevolking heeft in een referendum een voorstel om het aantal inwoners te beperken tot maximaal 10 miljoen verworpen. Volgens een eerste exitpoll van de Zwitserse omroep SRF stemde 55 procent tegen het initiatief van de rechts-populistische SVP .

De opkomst was hoog. Het referendum was nodig omdat de bevolking van Zwitserland snel groeit, voornamelijk door arbeidsmigratie uit de Europese Unie. Op dit moment telt het land ongeveer 9,1 miljoen inwoners. Zonder ingrijpen zou de grens van 10 miljoen rond 2035 worden bereikt.

De uitslag betekent dat er geen wettelijke bevolkingsgrens komt. De SVP, die het initiatief lanceerde, waarschuwde voor een 'bevolkingsexplosie' die de infrastructuur en de huizenmarkt zou overbelasten. Yvan Pahud, een kopstuk van de partij, zei vooraf: 'We willen een prettig Zwitserland behouden en voorkomen dat we de toestroom van mensen niet meer aankunnen.

' Tegenstanders, waaronder vrijwel alle andere politieke partijen, vonden het voorstel ongrondwettelijk en inhumaan. Zij wezen erop dat een bevolkingslimiet indruist tegen de vrijheid van vestiging en de bilaterale akkoorden met de EU. Ook economische organisaties waarschuwden dat een migratiestop de Zwitserse economie zou schaden, die afhankelijk is van buitenlandse arbeidskrachten. De campagne rond het referendum was fel.

Voorstanders benadrukten de druk op de natuur, het milieu en de woningmarkt. In steden als Zürich en Genève is de bevolkingsgroei al jaren voelbaar. Op het Duitstalige platteland, waar de SVP traditioneel sterk staat, was de steun voor een maximum het grootst. De uitslag toont een duidelijke kloof tussen stad en platteland.

Het referendum past in een reeks van SVP-initiatieven tegen migratie en minderheden, zoals het minarettenverbod en het boerkaverbod. Critici stellen dat de partij hiermee angst zaait. De verwachting is dat de bevolkingsgroei de komende jaren een belangrijk thema blijft in de Zwitserse politiek





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Zwitserland Referendum Bevolkingsgroei Migratie SVP

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