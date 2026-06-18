Zwitserland wint van Bosnië & Herzegovina met 4-1 in WK 2026-groepsfase

Zwitserland boekte een belangrijke overwinning in de WK 2026-groepsfase tegen Bosnié & Herzegovina. Na een taai 0-0 duel tot ver na de pauze, scoorden de invallers Johan Manzambi (twee keer), Rubén Vargas en Granit Xhaka in de slotfase voor een 4-1 overwinning. Bosnié eindigde met tien man door een late rode kaart.

Zwitserland heeft in het SoFi Stadium uiteindelijk alsnog weten af te rekenen met het stugge Bosnië & Herzegovina . In een taai duel wisten de Zwitsersen in de slotfase een absoluut doelpuntenfestival neer te zetten.

Johan Manzambi (twee doelpunten), Rubén Vargas en Granit Xhaka bepaalden de eindstand op 4-1, terwijl Bosnië het duel met tien man eindigde door een late rode kaart. Beide landen waren in hun eerste WK 2026-groepsduel niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Het eerste groepsduel van Bosnië had wel gevolgen voor PSV'er Esmir Bajraktarevic, van wie de basisplaats in het eerste duel leidde tot een bankplaats in deze wedstrijd. Het begin van deze ontmoeting was spaarzaam.

Zwitserland had veel balbezit in de eerste helft, maar kon dat niet omzetten in duidelijke kansen. Ook Bosnië kwam nauwelijks tot gevaarlijke situaties, waardoor het ruststand 0-0 was. Na de pauze bleef het tempo laag, maar ontstonden er wél meer kansen. Dan Ndoye probeerde hetheel acrobatisch met een omhaal, maar Bosnië-doelman Nikola Vasilj toonde een geweldige reflex.

Voor Bosnié probeerde Amar Dedić van grote afstand, maar Zwitserse keeper Gregor Kobel hield ook zijn clean sheet met een goede save. Vlak na de drinkpauze in de tweede helft bracht bondscoach Murat Yakin zijn eerste wissels in. Die bleken onmiddellijkeffect te hebben. Manzambi kwam binnen, ving een hoge bal en scoorde met een acrobatische poging voor de 1-0.

Bosnië moest na de achterstand op zoek naar een gelijkmaker, maar vond die niet. De situatie ergerde toe toen verdediger Tarik Muharemović de ontkomen Breel Embolo neerhaalde en daarmee een directe rode kaart kreeg. Het werd een tien-teen-twist. Vlak voor tijd maakte Rubén Vargas, eveneens als invaller, de 2-0 en zette daarmee de koffie.

Manzambi scoorde zijn tweede doelpunt en maakte het 3-0. Toch kwam Bosnië nog tot een eretreffer: Ermin Mahmić knalde een afgeslagen corner raak. In de absolute slotseconde maakte Granit Xhaka zelfs nog de 4-1 vanaf de strafschopstip. Dankzij deze overwinning staat Zwitserland goed in Groep B. Bosnië en Herzegovina moet wachten op het resultaat van Canada - Qatar om de kansen op een plaats in de knock-outfase te kunnen inschatten.

Zwitserland sluit de groepsfase af tegen Canada, Bosnié tegen Qatar. Beide afsluitende groepswedstrijden zijn gepland op woensdag 24 juni, met aftrap om 21.00 uur





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