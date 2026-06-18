Zwitserland en Bosnië in evenwicht, Oranje-nieuws en meer

Samenvatting van de voetbalwedstrijd Zwitserland-Bosnië, transfers, en ander nieuws rond het WK.

De wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië en Herzegovina in Los Angeles is na de eerste helft nog doelpuntloos. Zwitserland is de betere ploeg maar vindt moeilijk openingen.

De Bosniërs spelen met twee spitsen, Edin Dzeko en Ermedin Demirovic, maar zijn zelden gevaarlijk. De 20-jarige Zwitserse aanvaller Johan Manzambi van Freiburg scoorde bij zijn invalbeurt na twee minuten, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De wedstrijd kent weinig hoogtepunten. Dan Ndoye probeerde het met een omhaal, maar keeper Nikola Vasilj redde.

Aan de andere kant miste Benjamin Tahirovic een voorzet van Dzeko volledig. Beide teams hebben een overwinning nodig om een grote stap te zetten naar de volgende ronde van het WK. Bosnië en Herzegovina neemt voor de tweede keer deel aan een WK. De eerste keer was in 2014 in Brazilië, een hoogtepunt maar ook een trauma.

Destijds werd een geldig doelpunt van Edin Dzeko in de tweede wedstrijd tegen Nigeria onterecht afgekeurd, waarna de Bosniërs verloren en uitgeschakeld waren. Dzeko fulmineerde toen dat de scheidsrechter ook naar huis moest. Nu, als 40-jarige, gaat hij voor sportieve revanche. Verdediger Sead Kolasinac is de enige andere speler uit de huidige selectie die er in 2014 bij was.

Het Zwitserse team, onder leiding van bondscoach Murat Yakin, hoopt op een goede prestatie om de groepsfase te overleven. In Zweden heerst een prima sfeer na de 5-1 overwinning op Tunesië. Yasin Ayari en Anthony Elanga zijn vol vertrouwen voor het duel van zaterdag met het Nederlands elftal. We weten wat ons te doen staat, zegt Ayari.

We moeten ons concentreren op ons eigen spel. Ondertussen maakt Oranje-international Jan Paul van Hecke de overstap van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Naar verluidt heeft de club uit Londen zo'n zestig miljoen euro overgemaakt voor de verdediger, die een contract voor meerdere jaren tekent. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach: Hervé Renard.

De Fransman is de vervanger van de weggestuurde Sabri Lamouchi, die werd ontslagen na de 5-1 nederlaag tegen Zweden. Renard was tot enkele maanden geleden bondscoach van Saudi-Arabië. Hij sprak zijn ploeg vandaag toe: Je moet de wil hebben. Tunesië speelt op 25 juni tegen Nederland in de groepsfase en speelt zondag nog tegen Japan.

Daarnaast is er nieuws over de Ivoriaanse aanvaller Elye Wahi. Hij mag toch met het Ivoriaanse team afreizen naar Canada voor de groepswedstrijd tegen Duitsland. De Ivoriaanse voetbalbond meldt dat de 23-jarige voetballer alsnog toestemming heeft gekregen van de Canadese autoriteiten. De vader van Lionel Messi, Jorge Messi, heeft gezondheidsproblemen en staat onder medisch toezicht.

De familie laat niet weten waar hij last van heeft, maar zegt dat hij herstellende is en positieve vooruitgang boekt. De familie uit ongenoegen over de verhalen en speculaties die circuleren. In de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië is het nog steeds 0-0. Beide ploegen wisselen: bij Bosnië komen PSV'er Esmir Bajraktarevic en Ivan Basic erin voor Dzeko en Tahirovic.

Het blijft een matig duel met weinig kansen. Het grote talent van Bosnië, de 18-jarige Kerim Alajbegovic, toonde even een glimp van klasse maar kon niet scoren. Hij is na het WK terug naar Bayer Leverkusen. De wedstrijd eindigt waarschijnlijk in een gelijkspel, tenzij een van de ploegen in de tweede helft nog weet te scoren





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zwitserland Bosnië WK Oranje Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zwitserland en Bosnië beginnen in LA aan tweede WK-duel • Oranje zonder Timber tegen ZwedenIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Zwitserland en Bosnië in LA bezig aan tweede WK-duel • Oranje zonder Timber tegen ZwedenIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Zwitserland en Bosnië in LA bezig aan tweede WK-duel • Oranje zonder Timber tegen ZwedenIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Zwitserland domineert tegen Bosnië in LA, nog geen goals • Oranje zonder Timber tegen ZwedenIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »