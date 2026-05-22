Zwijndrecht vangen relatief de meeste asielzoekers op: als enige gemeente

Drie gemeenten in onze regio voldoen op dit moment aan de Spreidingswet, die de verdeling van asielzoekers over het land regelt. Het gaat om Rotterdam, Hoeksche Waard en Zwijndrecht.

Alle andere gemeenten vangen volgens de wet te weinig op vaste basis asielzoekers op. Bij meerdere gemeenten staat de teller zelfs op nul. Er is uitgezocht hoeveel asielzoekers gemeenten op dit moment kunnen opvangen, hoeveel dat er zouden moeten zijn en hoeveel plekken ze tekort blijven.

Het COA heeft naar aanleiding van de vraag hoeveel gemeenten op dit moment asielzoekers kunnen opvangen en hoeveel dat er zouden moeten zijn uitgezocht hoeveel asielzoekers gemeenten op dit moment kunnen opvangen en hoeveel dat er zouden moeten zijn. Door de verschillen bekeken heeft het COA een overzicht gemaakt van de gemeenten en hoeveel plekken ze tekort komen. Volgens de data is Zwijndrecht relatief de meeste asielzoekers kan opvangen.

Zijn er 301, bijna honderd meer dan de gemeente volgens de wet zou moeten vangen. Andere gemeenten zitten minder sterk. Rotterdam heeft op dit moment plek voor 2587 asielzoekers, en daar zouden er 2465 meer moeten zijn. Hoeksche Waard heeft net genoeg opvangplekken voor 500, daar zou er 499 bij moeten komen.

De Spreidingswet schrijft voor dat asielopvang moet lopen tot 31 december 2026. Volgens het COA hebben de volgende gemeenten geen vaste plekken voor asielzoekers: Alblasserdam, Albrandswaard, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Dat zijn samen met overige gemeenten waar tijdelijke opvangplekken rrjetelen niet tellingen meer. Daarnaast heeft het ministrye gevraagd aan Marokko of Nederland op een andere manier opvang moet regelen.

Zij zijn voor tijdelijke opvang op schepen. Een kleine minderheid van gemeenten heeft al vaste plekken, maar vangen te weinig asielzoekers op.

Mocht blijken dat dit toch niet voor alle gemeenten kan, namelijk de gemeenten die te weinig opvangplekken bieden, is minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie van plan om gemeenten die onvoldoende opvangplekken aanbieden vanaf volgende week op de vingers te tikken en die te vragen om uit te lichten waarom ze hun zaken niet op orde hebben. In Nederland halen 250 van de 342 gemeenten op dit moment de doelstelling van de wet tot de verdeling van asielzoekers over het land halen.

Bij meerdere gemeenten is de teller op nul gevallen. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvangplekken beschikbaar stellen. Toch is het volgens het ministerie in veel gevallen onvoldoende. Volgens het ministerie moet voldoende permanente opvangplekken ervoor zorgen dat de vaak dure en ondermaatse noodopvang uiteindelijk overbodig wordt.

Het ministerie kijkt ook naar andere opties, zoals Marokko of Nederland om opvang moet regelen op een andere manier. Hierbij is het ook mogelijk dat op zee tijdelijk opvang moet worden geregeld.





