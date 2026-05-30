Zwerfafval in Rotterdam: een probleem dat niet opgelost is

De gemeente Rotterdam heeft te maken met een afvalcrisis. De stad is niet schoon en de bewoners klagen over het zwerfafval. De gemeente zegt de problemen te herkennen en wil meer doen om het straatbeeld netjes te houden.

Wie door Rotterdam loopt, ziet vaak genoeg zwerfafval liggen. Maar waar het in de ene wijk bij een verdwaalde verpakking blijft, is het in de andere wijk structureel een bende.

Hoe groot is het probleem echt? En waarom ligt er in de ene buurt meer afval op straat dan in de andere? De stad Rotterdam heeft in het verleden te maken gehad met een afvalcrisis. Door aanhoudende gladheid konden vuilniswagens dagenlang niet of nauwelijks rijden, waardoor stoepen veranderden in lokale stortplaatsen.

Bewoners klaagden massaal, terwijl de gemeente sprak van overmacht. Inmiddels is die chaos verdwenen, maar het zwerfafvalprobleem is nog altijd niet opgelost. We zochten uit hoeveel zwerfafval er in jouw wijk ligt en spraken met bewoners. In Feijenoord ziet winkelier Reshma dagelijks voor haar deur hoe groot het probleem is.

"Er liggen vuilniszakken, etensresten, hondenpoep. Ik kom elke dag met spirit naar mijn werk en dan zie ik dit weer liggen. Ik maak foto's en stuur ze naar de gemeente, maar ze ruimen het niet altijd op.

" Volgens haar zouden medewerkers het afval naast de vuilnisbak meteen kunnen meenemen als ze de vuilnisbakken legen. "Nu zeggen ze: het is niet hun taak. Je moet eerst een melding doen. Maar ondertussen ligt het er wel.

" Niet overal is het zo ernstig. Toch zien bewoners Cor en Cita uit Prinsenland ook dat het afval in hun buurt op meerdere plekken een probleem is. Ze wonen bij de Ringvaartplas.

"Daar lag wekenlang een afgebrande fatbike", vertelt Cita. "Pas afgelopen week is hij opgeruimd, maar het roet ligt er nog steeds", vult Cor aan. Ook de prullenbak om de hoek is een grote bron van ergernis voor de twee.

"Al is het hier niet rampzalig hoor, maar het zou zo veel netter kunnen", zegt Cita. Een eind verderop, in Kralingen-Oost, kijkt Egbert kritisch om zich heen. Volgens de metingen van de gemeente behoort die wijk tot de vijf schoonste van Rotterdam, maar hij nuanceert dat.

"Het hangt ervan af in welke straat je bent. Sommige zijn keurig, andere echt goor. Bij ons waait afval vaak naast de containers. Dan doe ik een melding, maar het duurt soms dagen voordat het weg is.

" Egbert is containeradoptant; hij houdt de afvalbak voor zijn huis schoon, maar voelt niet dat het zijn taak is de hele straat op te ruimen. "Als dit in de top vijf van netste buurten staat, dan moet de rest wel echt smerig zijn. " Een andere bewoonster van de wijk, Shanita, vermoedt dat het afval in Kralingen-Oost voornamelijk op straat ligt door het geringe aantal afvalbakken. "Er zijn gewoon te weinig containers.

Mensen willen hun zakken kwijt, dus leggen ze het ernaast. Dan komen de meeuwen en voor je het weet ligt het overal.

" Wat deze Rotterdammers vertellen, is geen toeval; de cijfers laten hetzelfde patroon zien. De gemeente controleert regelmatig hoe schoon de straten zijn. Deze controles vinden verspreid over het jaar plaats. Zo zijn tussen 2022 en 2025 ruim 5.400 locaties meerdere keren gecontroleerd.

Op meer dan de helft daarvan werd minstens één keer te veel afval vastgesteld. Op ongeveer 1.600 plekken gebeurde dat zelfs meerdere keren. De gemeente vindt een wijk pas echt schoon als er bij minimaal 90 procent van de controles weinig tot geen afval ligt. Over de hele stad genomen gebeurt dat in ongeveer 88 procent van de controles.

Daarmee krijgt de gemeente het net niet voor elkaar om aan haar eigen criterium te voldoen. Feijenoord is met 77,3 procent het minst schoon. Andere wijken die slecht scoren zijn Bloemhof (81,8 procent van de metingen schoon), Kralingen-West (81,9 procent) en Tussendijken (81,8 procent). Tot de schoonste wijken behoren 's-Gravenland (93,1 procent), Schieveen (97,9 procent) en Terbregge (94,5 procent).

Kijk je naar grotere delen van de stad, dan zie je hetzelfde patroon. In Rotterdam-Zuid en -West gaat het duidelijk vaker mis: daar komt meer afvalproblematiek voor. In Oost en Noord is dat minder het geval. In de randgebieden, zoals Rozenburg en Heijplaat, blijft het over het algemeen het schoonst.

De gemeente zegt de problemen te herkennen. Volgens een woordvoerder wordt inmiddels extra gestuurd op de twintig slechtst scorende wijken van de stad. Daar wordt gerichter schoongemaakt en gehandhaafd. Tegelijkertijd wijst de gemeente op meer afval en een hoge werkdruk.

Dagelijks zijn honderden medewerkers bezig met schoonmaken, maar de hoeveelheid afval stijgt sneller dan ze kunnen bijhouden. Om dat te verbeteren, is in oktober vorig jaar het 'Schoonoffensief' gestart: een extra investering van 4 miljoen euro in reiniging en handhaving om het straatbeeld netjes te houden in de stad. De stad was zelfs koploper in rattenmeldingen in Nederland. Volgens Reshma uit Feijenoord is afval opruimen dan ook niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. "Ruim je troep op! Het is ook jouw buurt.





