Zweden wint van Tunesië met 3-1

Zweden heeft het WK-voorbereidingsduel tegen Tunesië met 3-1 gewonnen. Viktor Gyökeres scoorde het derde doelpunt voor Zweden, na goals van Yasin Ayari en Alexander Isak. De Tunesiërs kwamen echter terug in de wedstrijd door een doelpunt van Omar Rekik.

Zweden heeft het WK-voorbereidingsduel tegen Tunesië met 3-1 gewonnen. Viktor Gyökeres scoorde het derde doelpunt voor Zweden , na goals van Yasin Ayari en Alexander Isak .

De Tunesiërs kwamen echter terug in de wedstrijd door een doelpunt van Omar Rekik. Zweden trapt af voor de tweede helft, waarin het zal hopen echt afstand te kunnen nemen van Tunesië. De bondscoaches Graham Potter en Sabri Lamouchi houden hun jokers voorlopig achter de hand. In de eerste helft leek het voor Zweden geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar Tunesië had maar één kans nodig om te scoren.

Omar Rekik kopte raak en bracht de spanning terug. Alexander Isak maakte er 2-0 van in Monterrey. Snelle omschakeling van Zweden, Gyökeres geeft mee aan Isak en de eindelijk weer fitte spits van Liverpool steekt op volle snelheid de vijandelijke helft over. Een keer naar binnen kappen en dan is het raak in de verre hoek.

Yasin Ayari knalt Zweden op voorsprong tegen Tunesië. De 'Adelaars van Carthago' houden superspitsen Isak en Gyökeres nog van scoren, maar de verdedigers kunnen zich geen derde keer voor een schot werpen. Van buiten het zestienmetergebied ziet uitgerekend Ayari, wiens vader uit Tunesië komt, een gaatje om raak te schieten. Dat de middenvelder van Brighton, geboren in het Zweedse Solna, vandaag het gele shirt draagt, komt door zijn vader.

'Mijn zoon wilde voor Tunesië kiezen, maar ik heb hem gevraagd om voor Zweden uit te komen, omdat dat het land is dat hem heeft opgevangen en gevormd', zei vader Azzouz Ayari in een interview met Aftonbladet. 'Het was zijn plicht om iets terug te doen. ' Wat een manier om die opdracht van zijn vader te vervullen. Ayari lijkt zich te verontschuldingen na zijn goal, maar wordt door zijn ploeggenoten meegetrokken in het vieren van de 1-0.

Zweden-Tunesië is een duel tussen veel voormalig eredivisiespelers. We noemden bij de opstelling al Omar Rekik, die bij Sparta speelde, Zweden heeft nog veel meer bekende gezichten. Keeper Nordfeldt en middenvelder Nygren speelden voor Heerenveen, nu bij AIK en Celtic. Lagerbielke (Braga) kennen we nog van FC Twente en Gudmundsson verkaste in 2019 van Groningen naar Lille en speelt inmiddels voor Leeds United.

En dan is er natuurlijk Isak, de spits die op huurbasis doorbrak bij Willem II en tegenwoordig het shirt van Liverpool draagt. De komende tegenstanders van Oranje nemen het zo in Monterrey tegen elkaar op. Om 4.00 uur Nederlandse tijd is de aftrap tussen Zweden en Tunesië. Bij Tunesië vinden we in de basis twee 'broertjes van' terug.

Omar Rekik kennen we als broertje van voormalig Oranje-international Karim Rekik. Maar misschien ook nog wel van zijn handvol wedstrijden in de eredivisie toen hij nog bij Sparta speelde. Inmiddels is de 24-jarige Rekik verdediger van het Sloveense Maribor. Hij speelt samen met Rani Khedia, de jongere broer van Sami Khedira, die 77 interlands speelde voor Duitsland en in 2014 wereldkampioen werd.

Bij Zweden is het vooral uitkijken naar het spitsenduo: Viktor Gyökeres van Arsenal en Liverpool-speler Alexander Isak. Dat belooft wat. En dat mogen we dan ook nog in actie zien in dit fraaie stadion in Monterrey: De late treffer van Diallo is goud waard: Ivoorkust wint met 1-0 van Ecuador en dat is gezien de verhoudingen in de tweede helft niet onverdiend. Voor rust was Ecuador beter, maar was het wat ongelukkig met onder meer twee schoten op de lat.

Groot feest bij de Ivorianen, met deze overwinning is er reden om te hopen op een primeur. Bij drie vorige deelnames (2006, 2010, 2014) aan het WK kwam Ivoorkust, dat toen toch een gouden generatie kende, nooit door de groepsfase. Dan toch nog: een doelpunt in deze wedstrijd die ondanks de hoge intensiteit en kansen over en weer vast leek te zitten. Singo stoomt op over de rechterflank, bedient Amad Diallo en die schiet knap raak.

De Ivoriaanse bank stroomt leeg, iedereen wil dit feestje meevieren. Ivoorkust staat voor en lijkt deze wedstrijd ook te gaan winnen. Alleen de blessuretijd resteert nog: minimaal 7 minuten. Harde knal van Plata op het doel van Ivoorkust, maar Fofana red





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