Alexander Isak scoorde beide doelpunten voor Zweden in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië. Yasin Ayari maakte de 0-1 voor Zweden in de 30e minuut. De wedstrijd was een voorbereiding op het WK in 2026.

Tunesië verliest van Zweden met 2-0 in de vriendschappelijke wedstrijd in Monterrey. Alexander Isak scoorde beide doelpunten voor Zweden . Yasin Ayari maakte de 0-1 voor Zweden in de 30e minuut.

Isak maakte de 2-0 in de tweede helft. Tunesië had veel kans om te scoren, maar de Zweden hielden stand. De wedstrijd was een voorbereiding op het WK in 2026. Zweden heeft veel bekende spelers, waaronder Isak, Gyökeres en Nordfeldt.

Tunesië had ook een sterke ploeg, met spelers als Omar Rekik en Rani Khedia. De wedstrijd was een goed voorbeeld van hoe belangrijk het is om te scoren in een vriendschappelijke wedstrijd. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador in de andere wedstrijd. Amad Diallo scoorde de enige doelpunt voor Ivoorkust.

Ecuador had veel kans om te scoren, maar de Ivoriaanse doelman Fofana hield stand. De wedstrijd was een goede voorbereiding op het WK in 2026. Ivoorkust heeft een goede kans om zich te plaatsen voor de knock-outfase





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