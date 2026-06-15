Zweden wint met 5-1 van Tunesië en neemt de leiding in groep van Oranje

Zweden heeft met een overtuigende zege van 5-1 tegen Tunesië de leiding in groep F van de WK-kwalificatie gevat. De Zweden scoorden door Yasin Ayari (2x), Viktor Gyökeres en Alexander Isak. Tunesië scoorde door Omar Rekik. De wedstrijd was vooral een duel tussen voormalig eredivisiespelers, met onder andere Omar Rekik (Sparta), Robin Nordfeldt (Heerenveen), Pontus Nygren (AIK), Thomas Lagerbielke (Braga) en Jon Gudmundsson (Groningen, Lille, Leeds United) in actie. Het spitsenduo Gyökeres en Isak was bij Zweden de grote trekpleister.

Zweden heeft met een overtuigende zege van 5-1 tegen Tunesië de leiding in groep F van de WK-kwalificatie gevat. De Zweden scoorden door Yasin Ayari (2x), Viktor Gyökeres en Alexander Isak .

Tunesië scoorde door Omar Rekik. De wedstrijd was vooral een duel tussen voormalig eredivisiespelers, met onder andere Omar Rekik (Sparta), Robin Nordfeldt (Heerenveen), Pontus Nygren (AIK), Thomas Lagerbielke (Braga) en Jon Gudmundsson (Groningen, Lille, Leeds United) in actie. Het spitsenduo Gyökeres en Isak was bij Zweden de grote trekpleister





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Zweden Tunesië WK-Kwalificatie Yasin Ayari Viktor Gyökeres Alexander Isak Omar Rekik Ex-Eredivisiespelers

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