Zweden verslaat Tunesië, Ivoorkust pakt historische overwinning

In een spannende WK-groepsfase behaalt Zweden een 1-0 overwinning op Tunesië door een vroege goal van Yasin Ayari. Tegelijkertijd zorgt Ivoorkust voor een Sensatie door Ecuador met 1-0 te verslaan en voor het eerst de groepsfase te bereiken.

Zweden liep tegen Tunesië in een WK-groepswedstrijd een vroege achterstand ten gevolge van een doelpunt van Yasin Ayari . Ayari, de zoon van een Tunesische vader en een Zweedse moeder, koos voor het Zweedse elftal.

Zijn vader verklaarde later dat hij zijn zoon had gevraagd voor Zweden te spelen omdat het land hem had opgevangen. Ayari scoorde vanaf net buiten het zestienmetergebied, wat leidde tot een 1-0 overwinning. Belangrijke namen in deze wedstrijd waren onder meer Alexander Isak en Viktor Gyökeres bij Zweden, en Omar Rekik en Rani Khedirie bij Tunesië. Rekik is de broer van voormalig Oranje-speler Karim Rekik, terwijl Khedirie de jongere broer is van voormalig Duits international Sami Khedira.

In een andere wedstrijd van dezelfde dag behaalde Ivoorkust een 1-0 overwinning op Ecuador dankzij een late goal van Amad Diallo. Ecuador had voor rust twee keer de lat getroffen en was aanvankelijk de betere partij, maar na een tactical verschuiving van Ivoorkust kwam de winnende goal in de blessuretijd. Met deze overwinning heeft Ivoorkust voor het eerst in de geschiedenis de groepsfase van het WK gehaald





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