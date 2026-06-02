Zweden staat er niet goed op voor WK tegen Oranje

De WK-tegenstander van Oranje, Zweden, staat er niet goed op voor het WK, ruim een week voor het toernooi begint. De ploeg van Graham Potter speelde een debacle tegen Noorwegen en kwam met een klein wonder op het WK. De Zweden zijn kritiek op de selectie van Potter en de manier waarop ze speelden.

In Zweden gaan de alarmbellen af. De WK-tegenstander van Oranje staat er niet goed op, ruim een week voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint.

Voor de ploeg van Graham Potter, maar vooral de manier waarop Zweden speelde baart men zorgen in Scandinavië. Zweden mag blij zijn dat de eerste WK-wedstrijd pas over twee weken is, stelt de grote Zweedse krant Aftonbladet na het debacle gisteren. Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik word er echt kwaad van als ik dit zie, aldus voormalig Zweden-international Fredrik Ljungberg bij Viaplay. Zweden werd maandag in een oefenwedstrijd tegen Noorwegen volledig weggespeeld.

Bij rust stond het al 3-0 voor Noorwegen. Voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen maakte er twee. Nadat de Noren na een uur spelen tien veldspelers hadden gewisseld, kreeg Zweden pas meer grip op de wedstrijd en tekende Liverpool-aanvaller Alexander Isak nog voor de 3-1. Het was niet voldoende om een kleine crisis te voorkomen.

Want Zweden kwam al met een klein wonder op dit WK. In een WK-kwalificatiepoule met Zwitserland, Kosovo en Slovenië eindigden de Zweden als laatste met slechts twee punten. Dat kostte bondscoach John Dahl Tomasson de kop. Opvolger Potter kreeg het via de play-offs voor elkaar om nog op het eindtoernooi te staan.

Maar ook Potter kreeg het in de laatste weken zwaar te verduren. Na het bekendmaken van zijn selectie vielen veel Zweden over het feit dat hij namen als Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur) en Williot Swedberg (Celta de Vigo) had thuisgelaten. Voormalig Feyenoorder John Guidetti noemde de selectie laf en zei dat alle spelers met karakter zijn thuisgelaten. Na de kansloze nederlaag tegen Noorwegen, waarin de Zweedse ploeg vooral passief werd genoemd, zal die kritiek niet minder worden.

Dit betekent absoluut nog niets, zei verdediger Victor Lindelöf. Ons zelfvertrouwen is hier helemaal niet door aangetast. Wij hebben iets groters voor ogen. Als dit onze eerste wedstrijd op het WK was geweest, zou het niet goed zijn.

We hebben nog één wedstrijd te spelen voor het WK, waarin we ons moeten verbeteren, vult Isak zijn medespeler aan. De wedstrijd tegen Griekenland (donderdag) zal belangrijk zijn qua resultaat en prestatie





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