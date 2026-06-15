Een spannend, VAR-geprinte wedstrijd tussen Zweden en Tunesië die de overwinning van Zweden verzekerde, met Inleggwin, maar wereldkies voor een nieuw doelpunt.

Zweden verdiende een hard verdiende winover uit de zenuwslopende face‑to‑face tegen Tunesië in Monterrey. Het duel, dat op de dag van de aftrap van de kwalificatiedagen van het WK plaatsvond, was gelijk voor het eerste doelpunt.

De spot werd echter vrijwel meteen geretourneerd, toen een VAR‑controle onthulde dat de voorzet van Isak echt de bal aan Svanberg liet landen. Hoewel de aanvaller aanvankelijk als buitenspel werd betoetst, kon de video laat zien dat hij de bal in het volle voordeel van zijn team tekende. Een opnieuw bekeken ritme bood daarmee de kans om die perfecte momentopname te vieren.

Voor de extra beloning had de veteraan Viktor Gyökeres - na een opvallende, tijdig gemaakte winnende goal - precies de laatste stap vastgelegd, waardoor de bijdrage van zowel een futuristisch talent als een doorgewinterde speler voelbaar werd. In de naadloze overgang van het eerste deel, dat 2-0 in het voordeel van Zweden hield, zagen beide landen zich te maken met een krachtig Iđipldurilor die de tactische uitvoering viraals verkeerd had en een onverwachte atmosfeer schiep.

Het had de Engelse manager Graham Potter doorgemaak, terwijl elze'speelbelahat het mediterrane vissterte Onder de huid van het eerste deel, waar de energielos de intensiteit van een betoverde reis moet





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Zweden Tunesië VAR Alexander Isak Viktor Gyökeres

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