Zweden overklast Tunesië met 5-1 en pakt koppositie in groep van Oranje

Zweden heeft een klinkende overwinning geboekt op Tunesië in een oefenwedstrijd in Monterrey. Met doelpunten van Ayari, Isak, Gyökeres en Ayari opnieuw, nam Zweden de leiding in de groep die ook Nederland bevat. Tunesië scoorde via Rekik maar kon geen vuist maken.

Zweden heeft in de aanloop naar het WK een indrukwekkende zege geboekt op Tunesië . Het duel in Monterrey eindigde in 5-1, mede dankzij een sterke eerste helft en een slotakkoord van Yasin Ayari.

De Zweedse ploeg toonde zich oppermachtig en zette met deze overwinning een duidelijke stap richting het WK. Vooral het aanvalsduo Gyökeres en Isak was niet te stoppen. Ayari, wiens vader uit Tunesië komt, opende de score met een krachtig schot van buiten de zestien. Hij verontschuldigde zich bij het Tunesische publiek, maar werd door zijn teamgenoten meegenomen in de feestvreugde.

Isak verdubbelde de score na een snelle omschakeling, waarbij Gyökeres de assist gaf. Tunesië kwam terug in de wedstrijd via Omar Rekik, de broer van voormalig Oranje-international Karim, die een voorzet van Mejbri knap binnenkopte. Die aansluitingstreffer gaf Tunesië hoop, maar Zweden herstelde zich snel en Gyökeres maakte er 3-1 van na een fout in de Tunesische defensie. In de tweede helft bleef Zweden domineren en via Svanberg en Ayari liep het uit naar 5-1.

Svanbergs doelpunt was bijzonder: in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na VAR-ingrijpen goedgekeurd omdat Isak de bal had getoucheerd. Het was een belangrijke generale repetitie voor Zweden, dat in de WK-groep zit met Nederland, Ecuador en Ivoorkust. Bondscoach Graham Potter kon tevreden zijn met de prestatie, vooral omdat de ploeg liet zien dat de moeizame kwalificatiereeks achter de rug is. De Zweedse spitsen Gyökeres en Isak, allebei goed voor een doelpunt en een assist, vormen een gevreesd duo.

Gyökeres, die ooit samen met Henk Veerman bij St. Pauli speelde, lijkt helemaal klaar voor het WK. Isak, eindelijk weer fit na blessureleed bij Liverpool, toonde zijn klasse met een doelpunt en een beslissende rol bij andere treffers. Ook Ayari, geboren in Solna en met Tunesische roots, maakte indruk. Zijn vader had hem gevraagd voor Zweden te kiezen uit dankbaarheid voor het land dat hem opving.

Die boodschap gaf Ayari een extra motivatie. Voor Tunesië was het een teleurstellende avond. De ploeg van bondscoach Sabri Lamouchi kon nauwelijks gevaar stichten. Na de aansluitingstreffer leek er even hoop, maar de defensie bleef kwetsbaar.

Omar Rekik, die in de eredivisie speelde voor Sparta, was de enige Tunesiër die kon scoren. Zijn broer Karim keek toe vanaf de tribune. Tunesië moet nog hard werken om in de WK-groep met onder andere Frankrijk en Denemarken kans te maken. De ploeg miste creativiteit en slagkracht.

De late treffer van Diallo voor Ivoorkust tegen Ecuador, die tegelijkertijd plaatsvond, gaf aan dat de concurrentie in de groep van Oranje sterk is. Oranje, dat later op de dag tegen Ecuador speelt, zal met vertrouwen naar deze uitslag hebben gekeken. Zweden heeft laten zien dat het een geduchte tegenstander is. De wedstrijd in Monterrey was niet alleen een sportief hoogstandje, maar ook een emotionele avond voor Ayari en zijn vader.

Het stadion in Monterrey bood een prachtig decor voor deze voorbereidingswedstrijd. Al met al een avond om niet te vergeten voor de Zweedse fans





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