Zweden op het WK: een verrassende deelnemer met lage verwachtingen

Het Nederlands elftal treft op het WK 2026 Zweden, dat dankzij een wonderbaarlijke play-off-zege alsnog aanwezig is. Ondanks een dramatische kwalificatie en lage verwachtingen kan de ploeg van Graham Potter verrassen.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nadert met rasse schreden. Het Nederlands elftal, onder leiding van bondscoach Ronald Koeman, bereidt zich voor op de groepsfase waarin Japan, Tunesië en Zweden de tegenstanders zijn.

Vooral de ontmoeting met Zweden op 20 juni in Houston belooft een interessante krachtmeting te worden. De Zweedse ploeg, getraind door Graham Potter, heeft een opmerkelijke weg naar het toernooi afgelegd. Historisch gezien heeft Oranje een lichte voorsprong op de Scandinaviërs. In 25 onderlinge duels won Nederland elf keer, verloor het acht keer en speelde het zes keer gelijk.

Twee recente ontmoetingen tijdens de kwalificatie voor het WK 2018 staan nog helder op het netvlies. Het eerste duel eindigde in 1-1, waarbij een goal van Bas Dost controversieel werd afgekeurd. De return, tevens de laatste interland van Arjen Robben, moest Oranje met ruime cijfers winnen om kans te maken op plaatsing. Twee goals van Robben waren echter niet genoeg; Zweden plaatste zich uiteindelijk via de play-offs ten koste van Italië.

De weg van Zweden naar het WK 2026 is ronduit bijzonder te noemen. Tijdens de reguliere kwalificatie presteerde Blågult teleurstellend. In een poule met onder meer Polen en Oekraïne eindigden de Zweden kansloos onderaan, met slechts twee punten en zonder overwinning. Een WK-deelname leek ver weg.

Maar dankzij goede prestaties in de Nations League, waarin ze groep C1 wonnen, mochten de Zweden alsnog deelnemen aan de play-offs. In de halve finale versloegen ze Oekraïne met 3-1, waarna in de finale Polen met 2-1 werd verslagen. Viktor Gyökeres, spits van Arsenal, werd de grote held door in de slotfase de winnende goal te maken. Deze onverwachte wending zorgde voor euforie in Zweden, maar de verwachtingen voor het eindtoernooi blijven laag.

Volgens de Zweedse journalist Frida Fagerlund is de deelname aan het WK puur een bonus. Niemand had verwacht dat Zweden zich zou kwalificeren, en de druk is dan ook minimaal. Fagerlund trekt een vergelijking met Denemarken in 1992, dat op het laatste moment het EK mocht spelen en uiteindelijk won. Ze benadrukt dat Zweden zonder druk kan spelen, wat in het voordeel zou kunnen werken.

Wel is er de nodige discussie over de selectie van bondscoach Potter. Oud-international John Guidetti uitte felle kritiek op het ontbreken van spelers zoals Hugo Larsson en Roony Bardghji. Volgens Guidetti verwijderde Potter alle karakterspelers uit de ploeg. Fagerlund beaamt dat de Zweedse voetbalfans verrast waren dat Larsson niet is geselecteerd, ondanks zijn beperkte speeltijd onder Potter.

De Zweedse ploeg mag dan niet hoog worden ingeschat, maar met een strijdplan en weinig verwachtingen kunnen ze voor een verrassing zorgen op het WK





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK 2026 Nederlands Elftal Zweden Voetbal Kwalificatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wanneer speelt FC Twente zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen 2026/2027?Wanneer speelt FC Twente in de Europa League-voorrondes en wanneer is de loting? Lees hier het volledige Europese schema.

Read more »

Jeremie Frimpong reageert voor het eerst op mislopen van WK 2026 met OranjeJeremie Frimpong heeft voor het eerst van zich laten horen na de bekendmaking van de WK-selectie. Ronald Koeman besloot de Liverpool-speler thuis te laten voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ondanks het treurige nieuws voor Frimpong hoopt hij dat Oranje het goed gaat doen.

Read more »

Van Gaal naar Koeman: Vijftien Premier League-spelers in Oranje-selectie voor WK 2026Het aantal Nederlands-Engelse voetballers in de Oranje-selectie is gestegen van drie onder Van Gaal in 2022 naar vijftien onder Koeman voor het WK 2026. Dit weerspiegelt de dominantie van de Premier League en het gestegen niveau van het Nederlands elftal. Artikelen bespreken de verwachtingen, de productiviteit van Nederlands-Engelse spelers, de lage inbreng van de Eredivisie, conditievraagstukken en de keuzes van bondscoach Koeman voor het komende WK.

Read more »

Nederlands elftal kan bij WK 2026 Braziliaans record evenarenHet Nederlands elftal staat op een ongeslagen reeks van twaalf WK-wedstrijden, gelijk aan het aantal deelnames. Door te winnen of gelijk te spelen tegen Japan en daarna tegen Zweden, kan Oranje het historische record van Brazilië uit 1958-1966 evenaren. Only a win or draw against Japan is needed to match Brazil's streak, and a positive result against Sweden would make history. The Brazilian record is often carefully listed in unbeaten streak lists.

Read more »