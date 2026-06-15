Zweden met klasse langs Tunesië in WK-kwalificatie, Ayari met emotionele goal

Zweden boekte een indrukwekkende zege tegen Tunesië met 5-1, waarbij Yasin Ayari een cruciale doelmaker was. Het Spaanse bondstrainersduo Potter en Lamouchi zag hoe hun aanvallers Isak en Gyökeres uitblonzen. Tunesië bleef counteraanvallen en kwam via Omar Rekik terug in de wedstrijd, maar Zweden bleef domineren. Het duel bood veel voormalig Eredivisie-spelers en scoorde ook een Bondsfeiten-column: Spaans bondstrainersduo en een lichaamswijk van de doelman.

Yasin Ayari scoorde een krachtige goal diep in de blessuretijd en bracht zo de eindstand op 5-1. De maker van de vroege 1-0 toonde opnieuw verwoestend virtueel.

Het was een fraai slotakkoord op een overtuigende zege van Zweden. Het doel werd aanvankelijk afgekeurd omdat Svanberg ruimschoots buitenspel stond, maar de VAR spoelde de beelden terug, zoomde ver in en zag dat Isak de voorzet richting Svanberg aanraakte. Dit leidde tot een nieuwe situatie volgens de arbitrage, waardoor Svanbergs feest alsnog geldig was. Viktor Gyökeres pakte het cadeautje na gerommel in de Tunesische defensie.

Isak veroverde de bal bij de besluiteloze Skhiri, legde breed op Gyökeres en die schoot zonder nadenken raak. Het is duidelijk: de moeizame kwalificatiereeks van Zweden is vergeten, deze twee topspitsen hebben zin in het WK. Gyökeres, die ooit samen speelde met Henk Veerman bij St. Pauli, viert opnieuw een goal met Isak. Beiden hebben nu een assist en een doel.

Zweden trapte af voor de tweede helft, waarin ze hopen echt afstand te kunnen nemen van Tunesië. Door de treffer van Rekik kreeg Tunesië flink vertrouwen, dus zo makkelijk zou het niet gaan. Er werd niet gewisseld in de rust. Bondscoaches Graham Potter, vandaag helaas niet met de cowboyhoed die hij eerder deze week droeg, en Sabri Lamouchi hielden hun jokers achter de hand.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Zweden na de goals van Ayari en Isak. Tunesië kwam nauwelijks in de buurt van het Zweedse doel, maar had maar één kans nodig om te scoren. Omar Rekik, de jongere broer van voormalig Oranje-international Karim, kopte raak en bracht de spanning terug. Hij verlengde een voorzet van Mejbri in de verre hoek.

Alexander Isak maakte het 2-0 na een snelle omschakeling. Gyökeres gaf mee aan Isak en de eindelijk weer fitte spits van Liverpool steunde op volle snelheid de vijandelijke helft over, om daarna naar binnen te kappen en raak te schieten in de verre hoek. Yasin Ayari knalde Zweden op voorsprong tegen Tunesië. De verdedigers van Tunesië konden Isak en Gyökeres niet meer tegenhouden, maar moesten zich geen derde keer voor een schot werpen.

Van buiten het zestienmetergebied zag Ayari, wiens vader uit Tunesië komt, een gaatje om raak te schieten. De middenvelder van Brighton, geboren in het Zweedse Solna, droeg het gele shirt vandaag door zijn vader. Mijn zoon wilde voor Tunesië kiezen, maar ik heb hem gevraagd om voor Zweden uit te komen, omdat dat het land is dat hem heeft opgevangen en gevormd, zei vader Azzouz Ayari in een interview met Aftonbladet. Het was zijn plicht om iets terug te doen.

Ayari leek zich te verontschuldigen na zijn goal, maar werd door zijn ploeggenoten meegetrokken in het vieren van de 1-0. De aftrap in Monterrey betekent dat het laatste scoutingswerk voor Oranje kan beginnen. Zweden-Tunesië is een duel tussen veel voormalig eredivisiespelers. Omar Rekik, die bij Sparta speelde, is er een.

Zweden heeft nog meer bekende gezichten: keeper Nordfeldt en middenvelder Nygren speelden voor Heerenveen, nu bij AIK en Celtic. Lagerbielke kennen we van FC Twente, Gudmundsson verhuisde van Groningen naar Lille en speelt nu voor Leeds United. En natuurlijk Isak, de spits die op huurbasis doorbrak bij Willem II en nu het shirt van Liverpool draagt. De komende tegenstanders van Oranje nemen het zo in Monterrey tegen elkaar op.

Bij Tunesië vinden we in de basis twee 'broertjes van' terug: Omar Rekik, broer van voormalig Oranje-international Karim Rekik, en Rani Khedia, jongere broer van Sami Khedira. Bij Zweden is het vooral uitkijken naar het spitsenduo Viktor Gyökeres van Arsenal en Liverpool-speler Alexander Isak. Dat belooft wat, en we mogen ze in actie zien in dit stadion in Monterrey.

De late treffer van Diallo is goud waard: Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador en dat is gezien de verhoudingen in de tweede helft niet onverdiend. Voor rust was Ecuador beter, maar wat ongelukkig met onder meer twee schoten op de lat. Groot feest bij de Ivorianen, met deze overwinning is er reden om te hopen op een primeur.

Bij drie vorige deelnames (2006, 2010, 2014) aan het WK kwam Ivoorkust, dat toen toch een gouden generatie kende, nooit door de groepsfase





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