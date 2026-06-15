Zweden boekt indrukwekkende zege op Tunesië in WK-opsteller metAyari- en Isak-goals

Zweden heeft een indrukwekkende 5-1 zege geboekt op Tunesië in een WK-voetbalwedstrijd in Monterrey. Yasin Ayari scoorde vroeg en later nog eens, Alexander Isak toonde zich dubbel scorend, en Viktor Gyökeres en Svanberg rondden de overwinning af. Tunesië kwam via Omar Rekik terug, maar kon de nederlaag niet omschrijven.

In een spannende WK-voetbalwedstrijd tussen Zweden en Tunesië in Monterrey toonde Zweden een krachtige aanval. De wedstrijd begon met een doel van Yasin Ayari , de middenvelder van Brighton, die raak schoot van buiten het zestienmetergebied.

Zijn vader kwam uit Tunesië, maar Ayari koos voor Zweden, zoals zijn vader hem vroeg omdat Zweden hem had opgevangen. Dit vroege doel zette de toon voor een overtuigende overwinning. Zweden's spitsen Alexander Isak en Viktor Gyökeres toonden hun klasse met zowel assists als doelpunten. Isak scoorde twee keer, waarvan het tweede na een snelle omschakeling waarbij Gyökeres het balletje mooi aanreikte.

Gyökeres zelf scoorde ook, profiterend van onzekerheden in de Tunesische verdediging. Tunesië kwam pas terug in de wedstrijd via een kopgoal van Omar Rekik, de jongere broer van voormalig Oranje-speler Karim Rekik. Rekik verlengde een voorzet en scoorde in de verre hoek, wat de spanning terugbracht. Desondanks bleef Zweden dominant en Ayari scoorde nog een tweede goal diep in blessuretijd, waarmee de eindstand op 5-1 kwam.

De goal van Svanberg werd eerst afgekeurd wegens buitenspel, maar na VAR-interventie bleek dat Isak de bal had aangeraakt, waardoor het alsnog geldig was. Zweden toonde een verbeterde performance ten opzichte van de moeizame kwalificaties, en de spitsen Isak en Gyökeres lieten zien dat ze fit en scherp zijn voor het WK. Tunesië, met voormalige Eredivisie-spelers zoals Omar Rekik (Sparta) en Rani Khedia (broer van Sami Khedira), kon maar één keer scoren ondanks hun back-to-the-wall-aanpak.

De wedstrijd vond plaats in Monterrey en was onderdeel van de voorbereiding voor Oranje, die ook tegen deze teams zullen spelen. Naast Zweden-Tunesië won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador thanks een late treffer van Diallo, wat de hoopt opdoet voor een groepsfasedoorbraak. Zweden heeft veel bekende gezichten, zoals keeper Nordfeldt en middenvelder Nygren (beiden eerder in de Eredivisie) en verdediger Lagerbielke (Twente). Alexander Isak brak door bij Willem II en speelt nu voor Liverpool.

Viktor Gyökeres speelde bij St. Pauli samen met Henk Veerman. De scouting voor Oranje is nu in volle gang, en deze wedstrijden tonen wat de tegenstanders kunnen. De coach van Zweden, Graham Potter, zat niet met zijn kenmerkende cowboyhoed, en Sabri Lamouchi van Tunesië hield zijn aanvallen voor. De wedstrijd was rijk aan actie en toonde de kwaliteit van Zweedse aanvallers en de veerkracht van Tunesië, maar uiteindelijk was Zweden veel te sterk





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