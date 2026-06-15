Zweden blijft in vorm: 'Geen enkel team op het WK wil ons in de toekomst tegenkomen'

Zweden heeft in het Mexicaanse Monterrey een overtuigende zege behaald tegen Tunesië. Alexander Isak en Viktor Gyökeres bleken een onstuitbaar spitsenduo. Komende zaterdag is Oranje de volgende opponent van Zweden.

Zweden , dat zich na een desastreuze WK-kwalificatiereeks via een Nations League-achterdeurtje naar de play-offs alsnog plaatste voor het WK, bleek in het Mexicaanse Monterrey veel te sterk voor Tunesië .

Welkom in het land van de dromen. Het lag blijkbaar in Mexico, het heette Monterrey. Jullie kunnen weer gaan slapen in Zweden. Dit alles zal er nog zijn als je wakker wordt.

Geen enkele tegenstander ter wereld kan hiernaar kijken en zich veilig voelen. Geen enkel team op het hele WK wil Zweden in de toekomst tegenkomen. Verdedig met acht of negen spelers achter de bal. Val aan met Viktor Gyökeres en Alexander Isak.

Niet het meest verfijnde voetbal aller tijden, maar het werkt. Zweden laat zien dat iedereen voor elkaar door het vuur gaat, met een spitsenduo dat bewees nu al in topvorm te zijn. Gyökeres en Isak boezemen elke WK-defensie angst in. Hen zien spelen was alsof je een enorme dosis wilskracht en pure energie zag loskomen.

Komende zaterdag is Oranje in Houston de volgende opponent van Zweden, de nummer 38 van de FIFA-ranking. Uitblinker Isak, goed voor een goal en twee assists, wilde na de succesvolle start niet te veel meegaan in de euforie. Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat het een makkelijke zege was als je ziet hoe hard we ervoor hebben gewerkt, zei de spits van Liverpool tegen Zweedse media, die ook werd gevraagd naar zijn band met Gyökeres.

Jullie hebben ons vaak aangespoord om meer uit onze samenwerking te halen en het voelde goed nu. Het hoeft geen tiki-taka tussen ons te zijn, het voornaamste is dat we elkaar helpen en versterken





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Zweden WK Monterrey Tunesië Alexander Isak Viktor Gyökeres

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