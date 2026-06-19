Zwartrijder met 36 overtredingen krijgt taakstraf in plaats van cel in Roermond

Een drugsverslaafde man die 36 keer zwartreed krijgt een taakstraf van 36 uur omdat hij nu een woonplek heeft en zijn leven probeert op orde te krijgen. De rechter sprak een voorwaardelijke celstraf uit voor toekomstige overtredingen.

In Roermond is een zwartrijder opvallend mild gestraft met een taakstraf van 36 uur in plaats van een lange celstraf of hoge boete. De rechter koos voor deze aanpak omdat de drugsverslaafde man, Patrick B. (48) uit Swalmen, recentelijk een woonplek heeft gekregen en ernstig bezig is zijn leven op orde te krijgen.

Patrick B. werd 36 keer betrapt op zwartrijden in korte tijd. Hij legde uit dat hij naar Roermond moest voor methadon, een vervangend medicijn voor heroinisten, maar dat hij zich geen treinkaartje kon veroorloven. Hij heeft een schuld van ruim 2500 euro en staat onder bewind waardoor zijn geld wordt beheerd; deze schuld wordt grotendeels veroorzaakt door opeenstapelende boetes aan Arriva voor zwartrijden.

Rechter Vincent van Deventer uitte zijn afkeer van zulke "waslijsten" van overtredingen en gaf aan dat hij al maandenlange cellen had opgelegd in vergelijkbare zaken, maar ook dat hij begrip heeft voor de precaire situatie van Patrick. Die was tot begin deze week dakloos en verblijft nu bij Moveoo, een organisatie die dak- en thuislozen helpt. Een gevangenisstraf zou Patrick kunnen terugbrengen op straat.

De rechter benoemde dat Patrick's verhaal overtuigend was en dat hij de lijn moet trekken tegen zijn verslaving. Hij legde naast de taakstraf van 36 uur ook een voorwaardelijke celstraf van 36 uur op, die actief wordt als Patrick opnieuw overtreedt.

"Als u maar een teennagel over het randje steekt, is het uw eigen verantwoordelijkheid", waarschuwde de rechter





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Zwartrijden Taakstraf Roermond Drugsverslaving Dakloosheid Moveoo Rechter Vincent Van Deventer Arriva Methadon Voorwaardelijke Celstraf

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