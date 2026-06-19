Zware onweersbuien in Utrecht, code oranje verlengd

Zware onweersbuien trekken over de provincie Utrecht, code oranje is verlengd tot 01.00 uur vannacht. In de stad Utrecht en andere plaatsen in de provincie zijn meldingen van stormschade binnengekomen. De brandweer wordt overspoeld met meldingen en roept op om alleen te bellen als de brandweer echt nodig is.

Zware onweersbuien trekken over de provincie Utrecht , code oranje verlengd. Het KNMI heeft al enige uren code oranje afgegeven voor de provincie Utrecht , die geldt tot 01.00 uur vannacht.

In de stad Utrecht en andere plaatsen in de provincie zijn zware onweersbuien met veel bliksem, regenval en harde windstoten gemeld. Ook zijn meldingen van stormschade binnengekomen. Bomen zijn omvergewaaid, pannen van daken zijn afgevallen en de bliksem is ingeslagen. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met windstoten van rond de 90 kilometer per uur, hagel van 2 tot 4 centimeter doorsnede en veel regen in korte tijd.

De brandweer wordt overspoeld met meldingen van stormschade en roept op om alleen te bellen als de brandweer echt nodig is





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Utrecht Zware Onweersbuien Code Oranje Stormschade Brandweer

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