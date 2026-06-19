Zware lucht raids in Zuid-Libanon: Israël intensificeert aanvallen ondanks Amerikaanse druk enIranisch-Israëlische afspraken

Israël heeft de luchtaanvallen in Zuid-Libanon aanzienlijk opgevoerd, wat leidt tot de zwaarste gewelddadige incidenten sinds de VS Iran toezegde een einde aan het geweld. De Libanese nieuwsdienst NNA beschrijft de nacht als een van de ergste sinds het begin van de agressie, terwijl Hezbollah wordt beschuldigd van herhaalde schendingen van het staakt-het-vuren. De humanitaire situatie verslechtert snel, met duizenden doden en gewonden en meer dan een miljoen ontheemden.

De Libanese staatsnieuwsdienst NNA meldt dat er in het zuiden van Libanon meerdere bombardementen en luchtaanvallen hebben plaatsgevonden, wat volgens hen een van de zwaarste nachten van de recente agressie betekende.

Israëlische troepen zouden de aanvallen hebben uitgevoerd als reactie op herhaalde schendingen van het staakt-het-vuren door Hezbollah, die onder meer raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon zouden hebben afgevuurd. Sinds 7 april geldt er een broos bestand tussen Israël en Libanon, maar de practicaliteit hiervan is minimaal. De gevechten tussen Israël en Hezbollah, die in maart opnieuw oplaaiden, hebben tot nu toe geleid tot minstens 3.783 doden en 11.699 gewonden, terwijl meer dan een miljoen Libanezen ontheemd zijn geraakt.

Woensdag ondertekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring met de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Tijdens een persconferentie sprak president Trump over een 'klein meningsverschil' met Israëlische premier Netanyahu over Libanon, en zei dat hij Netanyahu gevraagd heeft om het wat rustiger aan te doen. Eerder tijdens een G7-persconferentie bekritiseerde Trump de Israëlische bombardementen van flatgebouwen waarbij ook burgers om het leven komen, opmerkou dat 'niet allemaal Hezbollah-leden' zijn.

Een reactie van Israëlische zijde benadrukte dat het bloed van hun zonen en de veiligheid van hun burgers niet te verkwisten zijn. De situatie blijft gespannen met humanitaire gevolgen voor de burgerbevolking





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israël Libanon Hezbollah Luchtaanvallen Bombardementen VS Iran Staakt-Het-Vuren Ontheemden Trump Netanyahu G7 NNA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vraag rijst over spionage bij Zuid-Koreaanse voetbaltrainingEen drone die rondvloog bij de training van het Zuid-Koreaanse voetbalelftal zou zijn neergehaald door een Mexicaanse militair. De Zuid-Koreaanse voetbalbond heeft het incident aan de FIFA gemeld en eist strenge maatregelen om herhaling te voorkomen.

Read more »

Schotse fans maken bier in Boston op • Drone neergehaald bij training Zuid-KoreaIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Mexico bereikt knock-outfase WK na winst op Zuid-Korea met 1-0Mexico heeft in een gespannen wedstrijd Zuid-Korea verslagen met 1-0 en is daarmee als eerste land zeker van een plaats in de tweede ronde van het WK. De enige goal kwam door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper. Zuid-Korea moet nu in de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika een resultaat boeken om de volgende ronde te halen.

Read more »

Zeker 18 mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen in Libanon ondanks bestandVolgens het Libanese staatsnieuws was afgelopen nacht 'een van de zwaarste nachten van de recente agressie'.

Read more »