Zware explosie in flat Remijden Amsterdam-Osdorp: zeven gewonden, honderden geëvacueerden en grote ravage

Een zware explosie in een bijgebouw van een flat aan de Remijden in Amsterdam-Osdorp heeft zeven gewonden gegeven, waarvan enkele ernstig, en honderden bewoners hun huis ontruimd. De woningcorporatie Stadgenoot heeft een plan opgesteld voor de terugkeer van bewoners, die vanaf vanavond stap voor stap naar huis kunnen. Er zijn nog veel vragen over de oorzaak van de explosie, mogelijk gerelateerd aan een plofkraak in de kelder van de sportschool. De ruimte rond de flat is vrijgegeven en huisdieren kunnen worden opgehaald.

Bij de heftige explosie in een bijgebouw van een flat aan de Remijden in Amsterdam-Osdorp zijn meerdere gewonden gevallen en is grote schade aangericht. De gevolgen van de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag zijn enorm.

Zware explosie houdt Osdorp in zijn greep: dit gebeurde er sinds de klap donderdagnacht. Zeven gewonden, van wie enkele ernstig, honderden bewoners die hun huis moeten verlaten en een flinke ravage. Ook zijn er nog een hoop vragen: werden er inderdaad explosieven vervaardigd in de kelderbox, en hoe kwamen die tot ontploffing? Het dak van de getroffen sportschool wordt gestut met containers en hout om te voorkomen dat het instort.

Het gebouw is nog afgezet met linten. Stadgenoot heeft meer informatie gedeeld over waar en wanneer bewoners van de geëvacueerde flat kunnen terugkeren naar huis. Ze kunnen hun sleutels ophalen bij buurtcentrum Station Wildeman. Om alles in goede banen te leiden, heeft de woningcorporatie hiervoor een schema gemaakt.

Zo zijn de woningen op de bovenste etage vanaf 16.30 uur als eerst aan de beurt; daarna volgen de andere in verschillende tijdsblokken. Alle bewoners van de getroffen flat kunnen vanavond weer naar huis. Dat meldt woningcorporatie Stadgenoot. De woningen zijn gecontroleerd en veilig voor terugkeer.

De meeste woningen hebben een nieuwe voordeursleutel. Eigenaren van huisdieren kunnen contact opnemen met dierenasiel: Moest mijn kat thuis achterlaten. Gisteren heeft de brandweer ook veel huisdieren uit de flatwoningen in veiligheid gebracht. De eigenaren kunnen contact opnemen met DOA dierenasiel via telefoonummer 020-7402222 om hun dieren op te halen, meldt de gemeente.

De afzettingen van de straten rondom de getroffen sportschool zijn inmiddels opgeheven. Dat betekent dat bewoners hun auto's en fietsen weer kunnen ophalen. Wel moeten ze nog even geduld hebben voor ze hun woningen weer in mogen. Sommige bewoners van de ontruimde flat komen vandaag langs in de hoop dat ze toch éven hun woning in kunnen, bijvoorbeeld om spullen te pakken.

Ik wil geen luxe hotel, ik wil alleen mijn spullen. Ik ben slachtoffer, ik heb niks gedaan. Dat er mogelijk onder de sportschool een plofkraak werd voorbereid doet de bewoners veel. Iemand maakt hier een bom en de politie weet het niet?

Dat is echt raar. De eerste bewoners zijn inmiddels weer thuis. AT5 sprak twee van hen na het ophalen van hun sleutels en blikte terug op de afgelopen dagen. Iedereen hielp elkaar. Niemand keek naar afkomst of religie. Osdorp was één





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