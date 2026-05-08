Zware brand bij tankstation A16: vrachtwagen en bestelbus in vlammen

Een zware brand woedde vrijdagochtend bij een tankstation langs de A16 in Hendrik-Ido-Ambacht. Een vrachtwagen en een bestelbus stonden volledig in brand, met meerdere explosies en een gesloten afrit. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Bij een tankstation langs de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht stond vrijdagochtend een vrachtwagen en een bestelbus volledig in brand. Het vuur verspreidde zich snel, zoals te zien was op beelden van voorbijgangers.

Gelukkig raakte niemand gewond, maar de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De eerste melding van de brand in de vrachtwagen kwam binnen net voor 09:30 uur. Vervolgens sloeg de brand over naar de bestelbus, die vlak naast de vrachtwagen geparkeerd stond. De brandweer was snel ter plaatse en begon met blussen, maar het vuur was moeilijk onder controle te houden.

De brand woedde op een parkeerplaats op ongeveer twintig meter afstand van de benzinepompen. Het tankstation nam uit voorzorg veiligheidsmaatregelen, zoals een noodstop van de toevoer naar de pompen om een mogelijke explosie te voorkomen. Volgens 112-correspondenten die ter plaatse waren, waren er meerdere explosies te horen tijdens de brand. Vermoedelijk waren dit ontploffende gastanks van de voertuigen.

In de omgeving werden metingen uitgevoerd om te controleren of er gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Door de brand was de afrit Hendrik-Ido-Ambacht van de A16 dicht, en werden meerdere rijstroken van de snelweg richting Dordrecht afgesloten. Dit zorgde voor een korte file in de ochtendspits. Het verkeer werd omgeleid via alternatieve routes, maar de situatie bleef gespannen totdat de brandweer de brand onder controle had.

Het tankstation bleef gesloten totdat de brandweer en andere hulpdiensten de situatie veilig hadden verklaard. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, maar er is nog geen duidelijke verklaring. Getuigen die informatie hebben over de brand worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De brand heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan beide voertuigen, en de herstelwerkzaamheden zullen enige tijd in beslag nemen.

Het tankstation zal waarschijnlijk pas later op de dag weer open kunnen gaan, afhankelijk van de veiligheidsinspecties





