Zware brand bij tankstation A16: vrachtwagen en bestelbus in vlammen

Een zware brand brak vrijdagochtend uit bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Een vrachtwagen en een bestelbus stonden volledig in brand, maar er raakte niemand gewond. De brandweer is druk met blussen en de afrit is gesloten.

Bij een tankstation langs de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht stond vrijdagochtend een vrachtwagen en een bestelbus volledig in brand. Het vuur verspreidde zich snel en was duidelijk zichtbaar op beelden die werden gedeeld op sociale media.

Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar de eerste melding van het vuur in de vrachtwagen kwam binnen net voor 09:30 uur. Vervolgens sloeg de brand over naar de bestelbus, die vlak naast de vrachtwagen geparkeerd stond. De brandweer was snel ter plaatse en begon direct met blussen.

De brand woedde op een parkeerplaats op ongeveer twintig meter afstand van de benzinepompen. Het tankstation nam uit voorzorg veiligheidsmaatregelen, waaronder een noodstop van de toevoer naar de pompen om verdere risico's te voorkomen. Volgens 112-correspondenten die aan Rijnmond informatie doorgeven, waren er meerdere explosies te horen tijdens de brand. Deze explosies werden waarschijnlijk veroorzaakt door ontploffende gastanks.

In de omgeving werden metingen uitgevoerd om eventuele gevaarlijke stoffen in de lucht te detecteren. Door de brand was de afrit Hendrik-Ido-Ambacht van de A16 gesloten, en werden meerdere rijstroken van de snelweg richting Dordrecht afgesloten. Dit zorgde voor een korte file, maar de verkeerssituatie werd snel onder controle gebracht. Voor de meest actuele verkeersinformatie kunnen reizigers terecht op de website van het verkeerscentrum.

De brandweer en andere hulpdiensten werken samen om de situatie veilig te maken en de oorzaak van de brand te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk wanneer de afrit en de rijstroken weer open zullen gaan, maar de hulpdiensten doen er alles aan om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren





