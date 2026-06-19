Zware blessure voor Ismaël Koné overschaduwt Canadees feest tegen Qatar

Canada boekte een indrukwekkende 6-0 overwinning op Qatar, maar de stemming was volledig gedoofd door een ernstige blessure aan middenvelder Ismaël Koné. De Kanadier ging geblesseerd van het veld en zal snel worden geopereerd. Teamgenoten en bondscoach Jesse Marsch reageerden geschokt en uitten hun steun voor de jonge flankaanvaller.

Canada was op weg naar een feestavond, met een 3-0 voorsprong tegen Qatar , tot de stemming vroeg in de tweede helft ineens volledig omsloeg. Assim Madibo kwam stevig in op het been van Koné, dat meteen akelig krom kwam te staan.

Toen de 24-jarige Canadees dat zag, sloeg hij direct de handen voor het gezicht. En hij was niet de enige, ook bij zijn medespelers reageerden geschokt en emotioneel, ook bij bondscoach Jesse Marsch stonden de tranen in de ogen. Eerst was er ook woede richting Madibo, maar de Qatarees was nog het meest ontdaan van allemaal. Minutenlang stond hij met de handen op het hoofd, zich realiserend wat voor ernstige blessure hij had veroorzaakt.

Koné ging uiteindelijk per brancard van het veld en kon nog zwaaien naar de Canadese supporters. Canada scoorde daarna nog drie keer, maar echt juichen was er niet meer bij. Invaller Nathan-Dylan Saliba sprintte na zijn doelpunt naar de dug-out, om een shirt van Koné te tonen, als steunbetuiging. Achteraf ging het in Vancouver dan ook vooral over de blessure van de middenvelder van Sassuolo.

'Het gebeurde recht voor onze bank', blikte Marsch terug op zijn persconferentie. 'We wisten meteen dat het foute boel was, want we hoorden het bot knappen', vertelde de bondscoach. 'Ons hart gaat uit naar Ismaël, iedereen is er nog ontdaan van. ' Koné was op dat moment al in het ziekenhuis, waar hij snel geopereerd zal worden.

'Ik heb Ismaël nog niet kunnen spreken, maar ik ga er zo direct naartoe', verzekerde Marsch. 'Gelukkig is zijn moeder bij hem, en de rest van zijn familie', aldus de bondscoach. 'Het feit dat Ismaël het nog kon opbrengen om te zwaaien naar het de supporters, en iedereen zo geruststelde, zegt ongelooflijk veel over zijn persoonlijkheid. En ook over ons als team.

Ik probeer mensen al twee jaar lang te vertellen over het speciale karakter van deze groep, vandaag was een mooi voorbeeld daarvan.

' Canada moet nu dus wel verder zonder Koné, één van de uitblinkers in de erste duels van het WK. 'Ismaël is echt de belichaming van ons team: tegen Bosnië-Herzegovina vond ik hem onze beste speler, want hij was degene die bleef gaan, niet bang was en altijd de bal wilde hebben. Dus het is een enorm verlies voor ons. Met hem zal het echt wel weer goedkomen, we zullen goede dokters voor hem vinden en hem weer oplappen.

Het is zó'n geweldige jongen, hij heeft een grote toekomst voor zich.

' Ploeggenoot Moïse Bombito was ook nog behoorlijk aangedaan na afloop. 'We gaan Ismaël heel erg missen. Het is nu aan ons om hem trots te maken, door ver te komen in het toernooi. We moeten proberen om kalm en gefocust te blijven.





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