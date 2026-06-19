Zware blessure Ismaël Koné tijdens Canada - Qatar, Madibo krijgt rode kaart

During a friendly match between Canada and Qatar, Canadian midfielder Ismaël Koné sustained a serious injury following a foul by Qatar's Assim Omer Madibo. Koné screamed in pain immediately, and players quickly surrounded him as medical staff attended. He was carried off on a stretcher to applause. Initially only a yellow card was given, but after review it was upgraded to red, forcing Qatar to play with nine men. This followed an earlier red card for Qatar's Homam Al-Amin. Canada capitalized on the numerical advantage, with goals from Jonathan David (2), Cyle Larin, and Nathan Saliba, who honored Koné with his shirt-raising celebration.

Tijdens de vriendschappelijke internationale wedstrijd tussen Canada en Qatar werd de Canadese middenvelder Ismaël Koné zwaar geblesseerd. Het incident vond plaats na een overtreding door de Qatar ese speler Assim Omer Madibo .

Koné schreeuwde onmiddellijk van pijn toen hij onder de voet werd gegrepen, en het was voor de omstanders duidelijk dat het ernstig was. Zijn teamgenoten beaufortten direct naar hem toe en vormden een beschermende cirkel om de gewonde speler, terwijl medische staf het veld opstormde. De speler van het Italiaanse club Sassuolo werd op een brancard gedragen en het publiek bracht hem eerbetoon met een luidruchtig applaus.

Opvallend was dat de wedstrijdregie ervan afzag om herhalingen van de tackle te laten zien, mogelijk vanwege de gruwelijke aard van de beelden. Madibo, de dader, stond duidelijk aangeslagen en werd getroost door collega's. De situatie werd verder gecompliceerd doordat de scheidsrechter in eerste instantie alleen een gele kaart toekende aan Madibo. Na overleg met zijn assistenten en de VAR werd deze beslissing however omgezet in een rode kaart.

Hierdoor moest Qatar hetRestant van de wedstrijd met negen man spelen, een aanzienlijk nadeel. Deze bestraffing kwam bovenop een eerdere rode kaart voor Qatar in de eerste helft. Homam Al-Amin moest het veld al vroeg verlaten na een gevaarlijke tackle waarbij hij een Canadese speler ondersteboven trok. Hierdoor stond Qatar maar met tien man op het veld, en na de tweede rode kaart zelfs met negen.

Canada profiteerde sterk van de numerieke superioriteit en bouwde een indrukwekkende voorsprong uit. Jonathan David scoorde twee keer en liet zijn klasse zien. Ook oud-Feyenoorder Cyle Larin brak het net, terwijl Nathan Saliba een prachtige vrije trap in het doel plaatste voor de vierde treffer. Na zijn doel vierde Saliba op zijn beurt zijn eigen teamgenoot Ismaël Koné door diens shirt omhoog te houden, een hartstochtelijke gebaar die de solidariteit binnen het team benadrukte.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een overweldigende overwinning voor Canada, maar de ernstige blessure van Koné bleef de grote schaduw over hetgeen op een sportieve vriendschappelijke wedstrijd had moeten zijn. De media en supporters wensen de Canadese middenvelder een snelle en volledige herstelling





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