Zware bergrit in Giro d'Italia: Ciccone jaagt op bergtrui, Vingegaard blijft rustig

In de 151 kilometer lange etappe van Feltre naar Alleghe strijden renners om bergpunten en klassementsposities. Giulio Ciccone valt aan op de Passo Duran en Coi om de achterstand op Jonas Vingegaard in het bergklassement te verkleinen. Jardi van der Lee en Wout Poels zijn actief in de kopgroep.

De Giro d'Italia beleeft vandaag een van de zwaarste etappes, met maar liefst zes steile bergen op de 151 kilometer tussen Feltre en Alleghe. De officiële start is rond 12.45 uur, de finish wordt verwacht rond 17.15 uur.

Naast de strijd om de etappezege zijn er vandaag ook belangrijke punten te verdienen voor de bergtrui en de witte trui. In het bergklassement heeft Jonas Vingegaard 214 punten, gevolgd door Giulio Ciccone met 133 punten. Bij de jongeren leidt Afonso Eulálio met een voorsprong van 2 minuten en 17 seconden op Piganzoli. De etappe begint met een kopgroep van veertien renners, waaronder Wout Poels en Jardi van der Lee.

Al snel valt Giulio Ciccone aan op de eerste klim van de dag, de Passo Duran. Hij sprint naar de 40 punten op de top en verkleint daarmee de achterstand op Vingegaard tot minder dan 40 punten. Jardi van der Lee pakt 18 punten en staat stevig derde in het bergklassement. In het peloton houdt Vingegaard zich rustig, beschermd door zijn ploeg Visma-Lease a Bike met Arensman, Gall en Hindley.

Verschillende klassementsrenners, waaronder Derek Gee en Damiano Caruso, proberen een tegenaanval te plaatsen, maar de Visma-trein geeft weinig ruimte: de achterstand op de kopgroep bedraagt 1 minuut en 24 seconden. Na de Passo Duran volgt meteen de klim naar Coi (5,8 km à 9,4 procent) en daarna de Forcella Staulanza (6,3 km à 6,7 procent). Ciccone blijft actief en pakt ook op de Coi de volle buit: 18 bergpunten.

Einer Rubio wordt tweede (8 punten) en Van der Lee pakt 6 punten. Intussen zakt Eulálio, de leider in het jongerenklassement, terug in het peloton, maar hij blijft lachen naar de camera. Later zal zijn ploeg Bahrain melden dat hij slechts oppervlakkige schaafwonden heeft opgelopen bij een val gisteren. De achtervolgers, onder leiding van Chris Harper, krijgen gezelschap van Derek Gee-West en Ben O'Connor, maar O'Connor moet al snel lossen.

Aan de voet van de Passo Duran gaat Ciccone opnieuw in de tegenaanval, met Jardi van der Lee, Sepp Kuss en Enric Mas in zijn wiel. De kopgroep wordt groter en diverser, met maar liefst 24 renners in de aanval. De Visma-trein blijft echter gecontroleerd rijden, waardoor de kans op een serieuze bedreiging voor Vingegaard klein lijkt. De etappe belooft een spektakelstuk te worden met strijd om de dagzege, de bergtrui en posities in het algemeen klassement





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Wielrennen Bergklassement Giulio Ciccone Jonas Vingegaard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rasaanvaller Valgren verrast medevluchters in Giro, Vingegaard niet in problemenDe 34-jarige Valgren laat op een kilometer voor de meet zijn medevluchters achter, op weg naar de grootste overwinning sinds zijn comeback.

Read more »

Rasaanvaller Valgren verrast medevluchters in Giro, Vingegaard niet in problemenDe 34-jarige Valgren laat op een kilometer voor de meet zijn medevluchters achter, op weg naar de grootste overwinning sinds zijn comeback.

Read more »

Drieëntwintigjarige veroordeeld voor zware aanrijding op fietser in SambeekEen jonge automobilist uit Groeningen is veroordeeld wegens een dodelijke aanrijding op een 65-jarige fietser, die ernstig hersenletsel opliep. De rechtbank spreekt een taakstraf en een voorwaardelijke rijbewijsonttrekking uit. Het slachtoffer blijft leven lang behinderd en zijn gezin is nu mantelzorger.

Read more »

Koninginnenrit in de Giro • Zes zware Dolomietencols met Passo Giau als hoogtepuntDe 19de etappe in de Giro d'Italia is de koninginnenrit van 151 kilometer van Feltre naar Alleghe. Onderweg liggen zes zware Dolomieten-beklimmingen.

Read more »