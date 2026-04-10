Zwangerschapsdiscriminatie en de Kansen op de Arbeidsmarkt: Een Persoonlijk Verhaal en Nieuwe Uitdagingen

Dit nieuwsbericht belicht de problematiek van zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, met het persoonlijke verhaal van Iris Jansen als centraal punt. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op de kansen en uitdagingen voor oudere werknemers en mensen met een beperking in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Iris Jansen heeft een zware periode doorgemaakt tijdens haar zoektocht naar een baan. Ze solliciteerde vol enthousiasme, maar werd keer op keer afgewezen. De reden? Haar zwangerschap. Iris is helaas niet de enige vrouw die dit ervaart. Uit recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt dat bijna de helft van de vrouwen in Nederland te maken krijgt met zwangerschapsdiscriminatie.

Dit gebeurt zowel tijdens het sollicitatieproces als wanneer vrouwen al in dienst zijn. Voor Iris was het een emotionele rollercoaster. Na maandenlang dagelijks meerdere sollicitaties te hebben verstuurd, met evenveel afwijzingen tot gevolg, dreigde ze de moed te verliezen. De reacties waren vaak vaag en ontwijkend: 'We hebben een geschiktere kandidaat', 'Iemand anders heeft een beter profiel', of 'Het werk past niet bij je achtergrond'. Niemand durfde openlijk te bekennen dat haar zwangerschap de reden was, hoewel dit voor Iris overduidelijk was. Ze wist dat ze dit niet mochten zeggen vanwege de discriminerende aard ervan. De impact op haar mentale welzijn was enorm. Het ondermijnde haar zelfvertrouwen en de hormonale veranderingen maakten de situatie nog lastiger. Ze gaf aan dat ze het beter had kunnen verdragen als ze eerlijk waren geweest over hun beweegredenen. Ze wilde open en transparant zijn tijdens de sollicitatiegesprekken en koos er bewust voor om haar zwangerschap niet te verzwijgen. Ze geloofde dat dit haar op lange termijn meer problemen zou opleveren. Haar eerlijkheid werd echter wel gewaardeerd door Marco van de Kerkhof van Engels Logistiek BV in Eindhoven. Hij keek naar haar capaciteiten en motivatie en zag haar zwangerschap niet als een belemmering. In plaats daarvan werd er gekeken naar hoe haar afwezigheid rond de bevalling kon worden opgevangen. Het resultaat: Iris kreeg de baan. Inmiddels werkt Iris al twee jaar bij Engels Logistiek, heeft ze een kindje gekregen en is ze nog steeds gelukkig in haar werk. Ze waardeert de steun en flexibiliteit die ze heeft gekregen na de bevalling, waardoor ze snel weer kon terugkeren naar haar werk. Zowel Iris als Marco benadrukken het belang van het geven van kansen en het durven nemen van risico's. Marco geeft aan dat hij dankzij deze keuze nu een waardevolle medewerker heeft. Naast het verhaal van Iris, wordt ook de situatie van andere groepen op de arbeidsmarkt belicht. Drie collega's van Omroep Brabant, Femke met MS, Hans (64) en René (61) gaan solliciteren. Ze willen de impact van leeftijd en een beperking op de kansen op de arbeidsmarkt aankaarten. In de podcast 'Tel ik nog mee?' nemen deze collega's de luisteraar mee in hun sollicitatie-avonturen, in de hoop antwoord te vinden op de vraag of mensen uit deze groepen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt nu sneller aan een baan komen. De podcast belicht de uitdagingen waar oudere werknemers en mensen met een beperking vaak tegenaan lopen, en probeert te laten zien hoe de veranderende arbeidsmarkt deze groepen kan bevoordelen





Zwangerschapsdiscriminatie Arbeidsmarkt Solliciteren Discriminatie Oudere Werknemers

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prijzen aan de pomp weer gedaald, maar niet een-op-een met olieprijsDe vraag naar fossiele brandstoffen is volgens deskundigen nog te groot om tot een plotselinge grote daling te leiden.

Read more »

Liverpool ondergaat een zware avond in Parijs, Slot hoopt op een 'Anfield voodoo' in de returnArne Slot erkent de overlevingsmodus van Liverpool tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Engelse club verloor kansloos in Parijs, maar hoopt op een wederopstanding in de return op Anfield. Slot benadrukt de rol van de fans en de noodzaak tot verbetering.

Read more »

Speciaal beeld moet belangrijke vrouwen eren in Heinkenszand: 'De emancipatie is vandaag de dag nog relevant'In Heinkenszand is een kunstwerk geplaatst met een duidelijke verwijzing naar vrouwen uit de geschiedenis.

Read more »

Weinig grote kansen bij Sjachtar - AZ • Opmerkelijke eigen goal PortoIn dit liveblog aandacht voor de kwartfinales van de Conference League, met onder meer Sjachtar Donetsk tegen AZ.

Read more »

Zwangerschapsdiscriminatie: Een hardnekkig probleem dat aandacht vereistOnderzoek wijst uit dat bijna de helft van de zwangere vrouwen te maken heeft met zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Er is een dringende behoefte aan actie om dit probleem aan te pakken.

Read more »

Zian Flemming droomt van Oranje: 'Bondscoach kan niet om mij heen'Zian Flemming, de topscorer onder de Nederlanders in de Premier League, hoopt op een uitnodiging voor het Nederlands elftal. In een interview spreekt hij over zijn ambities, zijn prestaties voor Burnley en de kansen die hij ziet om op het WK te schitteren. Flemming gelooft dat zijn goals en spel in de Premier League voldoende zijn om de aandacht van bondscoach Koeman te trekken. Hij weet dat de concurrentie groot is, maar blijft optimistisch over zijn kansen.

Read more »