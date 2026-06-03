Zwanger vrouw gewelddadig weggesleurd in asielzoekerscentrum: politie start onderzoek na videobeelden

Een zwangere vrouw viel tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist ten gevolge van hardhandig optreden van eenAgent. De gebeurtenis, vastgelegd op video, leidde tot veel kritiek en een intern politieonderzoek.

De zwangere vrouw die twee weken geleden hardhandig werd weggetrokken bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist en daarbij op de grond viel, verklaart dat ze de agenten slechts een vraag wilde stellen.

Volgens haar kreeg ze geen antwoord voordat ze op de grond werd gegooid. In een interview met nieuwszender Al Jazeera vertelt de vrouw dat zij wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze vanwege haar vergevorderde zwangerschap niet alleen kon blijven. Inmiddels is ze bevallen en het kind verkeert in goede gezondheid. Op de opgenomen beelden is te zien dat de vrouw en een man zich in een gang van het asielzoekerscentrum bevonden, omsingeld door meerdere agenten.

Een agent met een hond trok de vrouw aan haar arm weg, waardoor ze ten val kwam. Haar man reageerde met slaande bewegingen en werd daarop zelf door de agent geslagen. De video's van de harde aanpak werden veel gedeeld op sociale media en veroorzaakten verontwaardiging. De betrokken agent verklaart dat hij niet op de hoogte was van de zwangerschap, en dat hij anders zou hebben gehandeld indien hij dit wel had geweten.

De politie stelt dat de vrouw herhaaldelijk werd gevraagd om het gebied te verlaten vanwege haar veiligheid. Toen zij niet volgde, greep een agent haar bij de arm en trok haar naar achteren, waardoor ze viel. De agenten hadden melding van bedreigingen en vernielingen; een medewerker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zou van de man een broodmes hebben afgepakt. Er werd vermoed dat hij nog een ander mes bij zich had, maar dat bleek later niet het geval.

De politie kreeg na het delen van de beelden bedreigende en beledigende reacties, onder meer op Instagram en Facebook. Een woordvoerder van de politie verklaart dat kritiek en gesprek belangrijk zijn, maar dat alle fatsoensnormen werden overschreden. De politie heeft een onderzoek naar het incident ingesteld, waarbij naar alle feiten en omstandigheden zal worden gekeken. Tegelijkertijd betuigt de politie vertrouwen in het vakmanschap van zijn agenten, die dagelijks onder hoge druk keuzes moeten maken





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Asielzoekerscentrum Zwangerschap Politiegeweld Aanhouding Onderzoek

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