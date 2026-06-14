Zwaargewonde bij schietincident in Zuidlaren, vrouw aangehouden

Bij een schietpartij in een woning aan de Zetstee in Zuidlaren raakte een 34-jarige man zwaargewond. De politie hield kort na het incident een 27-jarige vrouw aan. Het onderzoek is nog gaande en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Een schietincident in de nacht van dinsdag op woensdag heeft een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt het leven gekost bijna. Het slachtoffer raakte zwaargewond bij een schietpartij in een woning aan de Zetstee in Zuidlaren .

Rond half vijf in de ochtend ontving de politie een melding van een schietpartij in of bij de woning. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en troffen de man met ernstige verwondingen aan. Hij is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij nog altijd in kritieke toestand verkeert. De politie heeft direct een groot onderzoek gestart om de toedracht van het incident te achterhalen.

Kort na het schietincident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuidlaren aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De vrouw zit vast en wordt op dit moment uitgebreid verhoord. Wat haar precieze rol is geweest, is nog niet duidelijk.

De politie sluit niet uit dat er meerdere daders bij het incident betrokken waren. Er wordt dan ook onderzocht of er nog andere verdachten zijn. Forensische opsporing is ter plaatse geweest en heeft sporen veiliggesteld, zoals kogelhulzen en andere bewijsmaterialen. Ook worden vingerafdrukken en dna-sporen onderzocht om de gebeurtenissen te reconstrueren.

De politie heeft een uitgebreid buurtonderzoek gestart in de omgeving van de Zetstee. Agenten gaan langs de deuren om te vragen of omwonenden iets verdachts hebben gezien of gehoord in de vroege ochtenduren. Daarnaast worden camerabeelden van bewakingscamera's uit de buurt opgevraagd en bekeken. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie roept getuigen op om zich te melden die mogelijk informatie hebben over het incident.

Het schietincident heeft veel impact op de bewoners van Zuidlaren, die geschokt zijn door het geweld in hun verder rustige dorp. De politie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gerichte aanval op de buurt, maar blijft alert. De komende dagen zullen meer details naar voren komen naarmate het onderzoek vordert





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Schietincident Zuidlaren Zwaargewond Aanhouding Politie

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