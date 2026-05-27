Zwaar treinongeval in Buggenhout eist vier levens

Bij een aanrijding tussen een busje en een trein op een spoorwegovergang in Buggenhout zijn dinsdag vier doden en vijf zwaargewonden gevallen. De slagbomen waren dicht, maar de buschauffeur reed de overgang toch op. Het onderzoek naar de oorzaak loopt.

In Buggenhout , een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, vond dinsdagochtend een zwaar treinongeval plaats op de spoorwegovergang tussen de Kerkhofstraat en de Stationsstraat. Een busje met daarin een aantal kinderen en begeleiders werd rond 08.00 uur aangereden door een passagierstrein die met een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur naderde.

Bij de aanrijding kwamen vier mensen om het leven: twee kinderen van 12 en 15 jaar uit Bornem, hun 27-jarige begeleidster en de 49-jarige buschauffeur. Vijf andere kinderen raakten zwaargewond en werden met spoed naar verschillende ziekenhuizen overgebracht. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse en het treinverkeer op de lijn Antwerpen-Brussel werd urenlang stilgelegd. Spoorwegbeheerder Infrabel sprak van een van de ernstigste ongelukken op een spoorwegovergang ooit in België.

Uit camerabeelden van de beveiliging bleek dat de slagbomen gesloten waren en het rode knipperlicht actief was op het moment van de botsing. Desondanks reed het busje de overgang op, mogelijk omdat de chauffeur een bocht moest maken om het spoor over te steken. De treinmachinist probeerde nog een noodremming in te zetten, maar kon niet voorkomen dat de trein het busje raakte.

De machinist legde een negatieve adem- en speekseltest af, zo maakte het Openbaar Ministerie tijdens een persconferentie aan het einde van de dag bekend. Hieruit blijkt dat hij niet onder invloed van alcohol of drugs was. De buschauffeur, een 49-jarige man met een onberispelijke staat van dienst, was volgens zijn werkgever een ervaren bestuurder. Het is nog onduidelijk waarom hij ondanks de gesloten slagbomen de overgang opreed.

Het onderzoek naar de exacte toedracht loopt nog. Een van de machinisten die dagelijks over dit traject rijdt, liet weten dat de overgang berucht is onder collega's. Volgens hem zijn er bepaalde 'hotspots' waarvan je weet dat er risico's zijn. De overgang in Buggenhout staat erom bekend dat de slagbomen relatief lang dicht blijven als er een trein passeert.

Sommige weggebruikers proberen dan nog snel over te steken om lang wachten te voorkomen. Daarnaast komen voor de overgang twee wegen samen, waardoor voertuigen soms weinig manoeuvreerruimte hebben om de bocht te nemen, vooral als er meerdere auto's tegelijk aankomen. Deze factoren kunnen hebben bijgedragen aan het ongeval, maar definitieve conclusies worden pas na het onderzoek verwacht. Het ongeval heeft diepe sporen nagelaten in Buggenhout en omstreken.

De vlaggen aan het gemeentehuis hingen halfstok en er werden condoleanceregisters geopend. De burgemeester sprak zijn medeleven uit met de families van de slachtoffers. Ook op sociale media uitten veel mensen hun verdriet en verontwaardiging. Er wordt gepleit voor betere beveiliging van spoorwegovergangen, zoals extra waarschuwingssystemen of het aanleggen van tunnels.

Infrabel heeft aangekondigd een grondige evaluatie van de overgang te zullen uitvoeren. Het treinverkeer werd rond 20.00 uur die avond hervat op beide sporen. De nasleep van deze tragedie zal nog lang voelbaar zijn in de regio





