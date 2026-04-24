Zuidas Explosie: 17-jarige uit Uithoorn aangehouden voor terroristisch oogmerk

Een 17-jarige jongen uit Uithoorn is aangehouden door de politie in verband met de explosie op de Amsterdamse Zuidas in maart. De explosie wordt beschouwd als een terroristische daad. De verdachte wordt verdacht van medeplichtigheid en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De autoriteiten stellen dat de explosie met een terroristisch motief werd uitgevoerd, wat de ernst van de situatie onderstreept. De jongen wordt momenteel verdacht van medeplichtigheid aan de explosie, wat betekent dat hij vermoedelijk betrokken was bij de planning en/of uitvoering ervan. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit, aangezien het onderzoek nog in volle gang is en er mogelijk meer personen betrokken zijn bij deze criminele handeling.

Vanwege de gevoeligheid van het onderzoek en de beperkingen die zijn opgelegd aan de verdachte, is de politie op dit moment terughoudend met het vrijgeven van verdere details. Het is van cruciaal belang dat het onderzoek ongestoord kan verlopen om alle feiten en omstandigheden zorgvuldig te kunnen vaststellen. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart bij een kantoorgebouw aan de Strawinskylaan, waar onder andere een Amerikaanse bank gevestigd is.

De explosie veroorzaakte een kleine brand, die gelukkig snel kon worden geblust door een oplettende beveiliger. De snelle reactie van de beveiliger heeft voorkomen dat de schade groter was en dat er mogelijk gewonden vielen. Kort na de explosie verscheen er een verklaring op sociale media waarin de verantwoordelijkheid voor de actie werd opgeëist door een groep die eerder aanslagen had opgeëist op verschillende Joodse instellingen in Europa.

Deze groep claimde verantwoordelijk te zijn voor aanslagen op een synagoge in Luik, een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Deze opeenvolging van aanslagen wijst op een georganiseerde en doelgerichte campagne van terreur. De connectie tussen de explosie op de Zuidas en deze eerdere aanslagen is een belangrijk aspect van het onderzoek.

De politie onderzoekt of er sprake is van een directe link en of de verdachte uit Uithoorn betrokken was bij meer dan alleen de explosie op de Zuidas. Uit videobeelden die na de explosie zijn verspreid, bleek dat er twee verdachten betrokken waren. Beide verdachten waren volledig in het zwart gekleed en kwamen aan op een fatbike, een elektrisch voertuig dat steeds populairder wordt in stedelijke gebieden.

Een van de twee verdachten plaatste een explosief bij een draaideur van de bank en vluchtte vervolgens te voet in de richting van station Amsterdam-Zuid. De politie heeft de videobeelden zorgvuldig geanalyseerd en gebruikt om de verdachte te identificeren en op te sporen. De aanhouding van de 17-jarige jongen uit Uithoorn is een belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek, maar de politie benadrukt dat het onderzoek nog niet is afgerond.

Er wordt nog steeds gezocht naar de tweede verdachte en naar eventuele andere betrokkenen. De politie roept getuigen op die mogelijk informatie hebben over de explosie of de verdachten om zich te melden. De samenwerking met internationale justitie is essentieel om de achtergrond van de groep die de verantwoordelijkheid voor de aanslagen heeft opgeëist te achterhalen en om verdere aanslagen te voorkomen.

De veiligheid van de burgers staat voorop en de politie zet alles op alles om de daders te vinden en voor het gerecht te brengen





