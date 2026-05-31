Zuid-Sudanese modellen dromen van internationale catwalk maar botsen op visummuur

Jonge modellen in Zuid-Sudan trainen vol hoop voor een toekomst op wereldwijde catwalks, maar strengere Europese visumregels blokkeren hun weg. Ondanks.successen van landgenoten zoals Alek Wek en Anok Yai, blijven veel talenten vastzitten in hun thuisland door afgewezen visa, wat hun kansen op een betere toekomst ondermijnt.

In de Zuid-Sudan ese hoofdstad Juba oefenen jonge modellen hun looppas, starend vooruit met zelfverzekerde houding. Ze betreden een oud, verlaten hotel, dromend van de catwalks in Europa .

Zuid-Sudan is uitgegroeid tot een van de belangrijkste talentpools voor de internationale modewereld. Diverse topmodellen hebben hun wortels in het land, zoals Alek Wek en Anok Yai, die verschijnen op covers van Vogue en lopen voor grote merken als Prada, Louis Vuitton en Versace. Een recent voorbeeld is Awar Odhiang, opgegroeid in een vluchtelingenkamp, die onlangs een Chanel-show afsloot en in februari 2026 door Vogue Italia werd uitgeroepen tot "het topmodel van dit moment".

Doris Sukeji, eigenaresse van het modellenbureau Jubalicious, verklaart dat Zuid-Sudanese modellen momenteel sterk in trek zijn.

"Onze modellen staan bekend om hun lange lichamen, lange ledematen en een heel donkere huid. Dat is wat Europese merken nu willen.

" Sukeji vertegenwoordigt tientallen jonge talenten die ze voorbereidt op een internationale carrière. Een paar keer per week traint ze hen samen met modellencoach Aguin Akech op de binnenplaats van datzelfde verlaten hotel in Juba.

"Sneller, meer energie, en dan stoppen en poseren," roept Akech het toe. "Ze willen naar Parijs en Milaan. Wij proberen hen te helpen die droom waar te maken.

" Voor veel jongeren is modellenwerk meer dan een carrière: het is een kans om aan de armoede te ontsnappen. In Zuid-Sudan leeft een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens, en inkomsten uit internationale shows kunnen het leven van de modellen zelf en hun families radicaal veranderen. De 24-jarige Bichar Hoah, die opgroeide in een vluchtelingenkamp in Kenia, wil zijn alleenstaande moeder helpen. Hij werd uitgenodigd voor een show van Yves Saint Laurent, maar kreeg geen visum.

"Ik had daar kunnen staan," zegt hij teleurgesteld. Sukeji herkent deze problematiek: "Ik heb acht modellen die zijn afgewezen terwijl ze naar Frankrijk zouden gaan voor Prada, Fendi en Dior. De Franse ambassade geeft geen reden, maar ik denk dat ze bang zijn dat de modellen niet zullen terugkeren. Terwijl ze gewoon met een opdracht vertrekken en daarna weer terug willen naar hun familie hier.

" De visumproblemen maken deel uit van een bredere trend van strengere immigratieregels in Europa. Volgens de Europese Commissie worden aanvragen uit Afrikaanse landen relatief het vaakst afgewezen, vaak zonder duidelijke uitleg. Modellencoach Akech vindt het hartverscheurend: "Sommigen hebben geld geleend om de hoge hakken te kopen waarop ze oefenen. Ze hopen geld te verdienen voor hun families.

Ik wil dat ze gaan lopen voor Louis Vuitton en Dior. Ik weet dat ze het in zich hebben. Ik wil dat ze schitteren.

" Ondanks de obstakels geven de jonge talenten de hoop niet op. "We zijn trots op hoe we eruitzien," zegt model Schol Deng. "We willen ook een ander beeld van ons land laten zien: de schoonheid, niet alleen de ellende. " Hoah voegt toe: "Ik ga door. Mijn moeder rekent op me.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zuid-Sudan Modellen Catwalk Visum Europa Juba Alek Wek Anok Yai Awar Odhiang Jubalicious Doris Sukeji Aguin Akech Bichar Hoah Chanel Prada Louis Vuitton Versace Vogue Vluchtelingenkamp Armoede Immigratie Europese Commissie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zuid-Holland staat voor flinke uitdagingenDe provincie Zuid-Holland staat voor meerdere uitdagingen, waaronder de spreidingswet en het woningtekort. Commissaris van de Koning Wouter Kolff legt uit hoe de provincie en de gemeenten samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken.

Read more »

Vader zegt jonge baby in paniek geschud te hebben: 'Haar ogen waren dicht, hoofdje hing'Een 33-jarige vader geeft toe dat hij zijn vijf dagen oude baby heeft geschud als paniekreactie omdat het kindje versuft was. De man zit meer dan anderhalf jaar in voorarrest onder andere voor poging tot doodslag op de baby, seksueel geweld en mishandeling van de moeder. De behandeling van de zaak werd uitgesteld wegens aanvullend medisch onderzoek naar de ernstige verwondingen van de baby. De verdachte verklaart dat het kindje uit zijn handen gleed en dat hij het 'niet grof' heeft geschud. Artsen constateerden hersensbloedingen en ademhalingsstoornissen bij de baby.

Read more »

Kringloper Francis ontdekt 'de pantalon van Eric Clapton' in Oud-ZuidFrancis Broekhuijsen vindt in Amsterdam een mogelijke Picasso én de broek van Eric Clapton. Ontdek de bijzonderste kringloopvondsten hier.

Read more »

Son scoort twee keer voor Zuid-Korea in oefenwinstruim van Trinidad & TobagoSon Heung-min heeft zijn doelvermogen opnieuw gevonden net voor het WK. De 33-jarige aanvoerder van Zuid-Korea scoorde zijn 55ste en 56ste internationaal doel en kan daarmee nog dit toernooi de记录 van Bum-kun Cha (58 doelpunten) inhalen. Zuid-Korea won comfortabel van Trinidad & Tobago.

Read more »