Zuid-Korea verliest tegen Mexico na blunder van keeper Kim Seung-gyu

Mexico gaat op voorsprong dankzij een buitenkansje van Luis Romo. Zuid-Korea had in de slotfase van de eerste helft de druk er flink op staan bij het gastland, maar leverde nog geen grote kansen op.

De Zuid-Korea anse doelman Kim Seung-gyu heeft een blunder gemaakt tegen Mexico in de 2026 FIFA WK. Hij struikelde over een medespeler en liet de bal uit zijn handen glippen.

Luis Romo wist wel raad met dit buitenkansje en schoot de bal in het lege doel. Mexico ging op voorsprong. Zuid-Korea had in de slotfase van de eerste helft de druk er flink op staan bij het gastland, maar leverde nog geen grote kansen op. De Mexicanen zullen blij zijn dat ze even op adem kunnen komen.

Bij het aanbreken van de eerste drinkpauze was het uitgelezen moment om even de balans op te maken. De eerste kans van de wedstrijd was voor Son, die knap achter de Mexicaanse defensie opdook en de bal over de keeper heen wipte. Alvarez kon nog maar net redding brengen met een omhaal op de doellijn. De aanval werd echter afgefloten wegens buitenspel, maar dat maakt de acties van Son en Alvarez niet minder spectaculair.

Weinig actie was er nog in de beginfase in Guadalajara. Enige wapenfeit was een gele kaart voor Lee Kang-in, al na drie minuten en 33 seconden. Leuk record voor hem, want het was de snelste gele kaart van het toernooi tot nu toe. Drie wijzigingen waren er bij Mexico ten opzichte van de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika.

Jorge Sánchez, Edson Álvarez en Luis Romo kwamen erin voor César Montes (geschorst) en de gepasseerde Israel Reyes en Álvaro Fidalgo. Een wijziging was er bij Zuid-Korea. Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen) speelde in plaats van Lee Tae-seok (Austria Wien). Beide landen hadden hun eerste duel gewonnen.

Mexico had Zuid-Afrika verslagen en Zuid-Korea was te sterk voor Tsjechië. Omdat Tsjechië en Zuid-Afrika het hielden op een gelijkspel betekende dit dat de winnaar van dit duel de volgende ronde haalde. Zuid-Koreaan Son Heung-min had nog maar één treffer nodig om topscorer aller tijden te worden voor zijn land op een WK. Op dit moment stond hij op drie WK-treffers, net zoveel als oud-PSV'er Park Ji-Sung en Ahn Jung-Hwan.

Bij Zuid-Korea stond Feyenoord Hwang in de basis, tegen Tsjechië goed voor een assist en een doelpunt. Canada wint ruim van Qatar, maar verliest Koné met zware blessure. Canada heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om een plaats in de tweede ronde van het WK voetbal. Het thuisland denderde in Vancouver met 6-0 over Qatar heen.

Wel verloor het Ismaël Koné met een op het oog zware beenbreuk. Beide landen hadden een punt overgehouden aan het eerste groepsduel, maar al snel werd duidelijk dat Qatar er niet nog één bij zou krijgen. Canada domineerde en kwam op 1-0 door een inglijder van voormalig Feyenoorder Cyle Larin, die zijn tweede goal van het WK maakte. De wedstrijd die al heel snel geen wedstrijd meer was is afgelopen.

Canada heeft flink aan het doelsaldo kunnen werken en wint met 6-0. Een toetje in de tweede minuut van de negen minuten blessuretijd. Saliba schiet op doel, maar Jonathan David staat in de baan van het schot. De spits van Juventus kan de bal echter knap aannemen, draait even weg en schiet dan hard raak.

Canada werkt ondertussen rustig verder aan het doelsaldo. Invaller Schaffelburg knalt de bal richting de tweede paal. Mohamed Manai denkt de bal weg te werken, maar hij schiet keihard in eigen doel. Canada op 5-0.

De Canadezen waren flink aangeslagen na de beenbreuk van Koné, liepen ook huilend over het veld, maar de honger naar extra doelpunten is er nog altijd. Dit keer is het Nathan Saliba die het net weet te vinden. Dat ziet er vreselijk uit. Na contact tussen Assim Madibo en de Canadees Koné gaat laatstgenoemde kermend van de pijn naar het gras.

De Canadees lijkt zijn onderbeen gebroken te hebben en zijn ploeggenoten gaan in een kring om hem heen staan. Madibo, die een rode kaart krijgt, loopt vol ongeloof en spijt weg. Beide ploegen zijn begonnen aan de tweede helft. Canada voert een wijziging door, daar komt Bombito in het veld voor Cornelius.

Bij Qatar twee nieuwe namen in de vorm van Fathy en Al Manai





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