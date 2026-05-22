Zuid-burgemeester Halsema: 'Woning onbewoonbaar door explosie, maar geen noodzaak tot sluiting'

Burgemeester Halsema heeft een brief ontvangen van een buurtbewoner over de explosie in de Herculesstraat. De bewoner vindt het een ambtelijk antwoord van Halsema en wijst erop dat de impact op de buurt groot is. Ook vraagt hij de burgemeester om de buurt te hebben bezocht.

Meerdere bewoners van de Marathonbuurt in Zuid willen niet dat een gezin terugkeert in de Herculesstraat . Bij de sociale huurwoning van het gezin ging in maart een explosie uit, waardoor naast die woning meerdere andere woningen onbewoonbaar raakten.

Het gezin zorgt volgens hen al langer voor overlast. De brief is een reactie op het antwoord van burgemeester Halsema op een verzoek van een andere bewoner. Die bewoner vroeg Halsema om de woning te sluiten, maar de burgemeester zag daar nog geen noodzaak voor. Ze noemde als reden dat de woning door de schade voorlopig toch onbewoonbaar is. Voor het beëindigen van het huurcontract verwees ze naar de woningcorporatie





