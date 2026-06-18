Zuid-Afrika redt met strafschop punt in WK-duel met Tsjechië

Zuid-Afrika heeft met een gelukkige strafschop een punt gered in de WK-wedstrijd tegen Tsjechië. Het duel eindigde in 1-1.

Zuid-Afrika heeft met een gelukkige strafschop een punt gered in de WK-wedstrijd tegen Tsjechië . Het duel in het Atlanta Stadium eindigde in 1-1, waardoor beide landen hun kans op de volgende ronde van het WK flink zien slinken.

De twee landen moeten na een nederlaag in de eerste wedstrijd nu de derde wedstrijd waarschijnlijk winnen om kans te houden op de knock-outfase. Tsjechië speelt op donderdag 25 juni in de laatste speelronde tegen Mexico, Zuid-Afrika treft op datzelfde moment Zuid-Korea. Voormalig PSV- en Twente-middenvelder Michal Sadílek mocht in de eerste WK-wedstrijd van Tsjechië niet in de basis starten, net als aanvaller Adam Hlozek. Bondscoach Miroslav Koubek besloot hen nu wel een kans te geven vanaf het begin.

Dat pakte niet slecht uit. Bij de eerste echt goed uitgespeelde aanval van de Tsjechen waren Hlozek en Sadílek meteen betrokken. De aanvaller als aangever en de middenvelder als doelpuntenmaker. Helemaal vrij voor de doelman kon Sadílek niet missen.

Zuid-Afrika wist dat het na die achterstand in de achtervolging moest, want bij een nederlaag was plaatsing voor de knock-outfase een heel lastig verhaal geworden. De eerste wedstrijd 'Bafana Bafana' ging steeds aanvallender spelen, maar kwam eigenlijk nooit tot grote kansen. Het waren voornamelijk afstandsschoten van de Zuid-Afrikanen die voor doelgevaar moesten zorgen, dat lukte alleen maar weinig.

Vlak voor rust leek Zuid-Afrika een gezapige eerste helft nog te kunnen redden met een doelpunt toen PSV-keeper Matej Kovár de bal bij Thapelo Maseko in de voeten tikte, maar het lukte Maseko niet om de bal op doel te krijgen. Ook in de tweede helft was het beeld grotendeels hetzelfde. Zuid-Afrika voetbalde wel, maar kreeg weinig echt grote kansen. Tsjechië vond het op zijn beurt wel prima en liet de tegenstander zijn gang gaan.

Dat bleek net iets te veel te zijn geweest, want Zuid-Afrika kreeg uiteindelijk wel de gelijkmaker op het scorebord, via een strafschop. Maseko had de bal hard tegen de arm van de Tsjech Pavel Suic geschoten en scheidsrechter Tori Penso wees resoluut naar de stip





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