Zoutkamp opent eigen supermarkt

In juni werd de laatste supermarkt in Zoutkamp gesloten en inwoners moesten voor boodschappen naar Grijpskerk of Leens. Dorpsgenoten hebben echter besloten om zelf een kleine supermarkt op te zetten, waarbij veel inwoners en een strekkende muur vrijwilligers hebben gevonden.

Zoutkamp heeft weer een supermarkt. In juni ging de laatste supermarkt dicht en sindsdien moesten mensen naar Grijpskerk of Leens . Dorpsgenoten hebben er werk van gemaakt en zelf een supermarktje opgezet.

De plannen voor een winkel lagen er al, maar de sluiting van de Spar zorgde ervoor dat die in een stroomversnelling kwamen. Toen hadden we zoiets van: nu moeten we toch maar doorpakken, vertelt vrijwilliger Gerard Suelmann. Lianne Bolt nam het initiatief voor de winkel en zocht vrijwilligers bij elkaar. Heel veel meer mensen denken er hetzelfde over en we hebben inmiddels een stuk of wat vrijwilligers.

Dan komt het erop neer dat je hier een ochtendje in de week moet staan, aldus Suelmann





