Zorgwekkende stijging van zware jeugdcriminaliteit in Nederland

Het Openbaar Ministerie rapporteert een significante stijging in het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van ernstige misdrijven, ondanks een algemene daling in de jeugdcriminaliteit.

Het Openbaar Ministerie heeft onlangs een jaarverslag gepubliceerd waarin een zeer zorgwekkende trend naar voren komt met betrekking tot de veiligheid en de rechtsstaat in Nederland.

De cijfers laten zien dat het aantal tieners dat wordt verdacht van zware misdrijven vorig jaar opnieuw is gestegen. Wanneer we spreken over zware misdrijven, hebben we het over zaken die een aanzienlijke impact hebben op de samenleving en de slachtoffers, zoals gewapende overvallen, het bezit en gebruik van explosieven, en in de meest extreme gevallen doodslag of moord.

In het afgelopen jaar werden maar liefst 2415 jonge verdachten, variërend in leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, in verband met dergelijke ernstige feiten aangehouden. Dit cijfer is schokkend omdat het een stijging van bijna 20 procent betekent ten opzichte van de situatie van twee jaar geleden. De cijfers van de afgelopen jaren bevestigen deze stijgende lijn: in 2024 waren er 2322 minderjarigen verdacht van zware misdrijven, terwijl dit een jaar eerder nog ging om 2021 personen.

Het Openbaar Ministerie bestempelt deze ontwikkeling als uiterst zorgelijk, aangezien het wijst op een toenemende geweldsbereidheid onder de jongste generatie. Een van de meest verontrustende aspecten van deze stijging is de manier waarop minderjarigen in de criminele wereld terechtkomen. Er is sprake van een systematische ronseling door georganiseerde misdaadgroepen die doelgericht jonge mensen benaderen. Deze jongeren worden vaak verleid met snel geld of gedwongen door intimidatie om gevaarlijke opdrachten uit te voeren.

De taken die zij moeten vervullen zijn divers en riskant. Zo worden tieners ingezet om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, wat vaak leidt tot grote materiële schade en angst in woonwijken. Daarnaast worden zij gebruikt als koeriers om drugs uit de grote havens te smokkelen of om deze drugs vervolgens te bezorgen bij eindgebruikers in de steden.

Criminelen maken hierbij gebruik van de onwetendheid en de kwetsbaarheid van jongeren, wetende dat de strafmaten voor minderjarigen vaak lager liggen dan voor volwassenen. Dit creëert een gevaarlijke dynamiek waarbij jongeren op zeer jonge leeftijd diep in de criminaliteit worden getrokken, wat hun kansen op een normale toekomst en een succesvolle integratie in de maatschappij ernstig in gevaar brengt. Interessant is dat deze specifieke stijging in zware misdrijven staat in contrast met de algemene statistieken over jeugdcriminaliteit.

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gepubliceerd in maart, is de algemene jeugdcriminaliteit sinds 2022 juist in een dalende trend. Dit suggereert een paradoxale situatie: terwijl het totale aantal kleine vergrijpen onder jongeren afneemt, wordt de aard van de misdrijven die wel worden gepleegd steeds ernstiger. Het is alsof een kleine groep jongeren zich specialiseert in zwaardere criminaliteit, terwijl de gemiddelde tiener minder vaak in aanraking komt met de politie.

Het Openbaar Ministerie kreeg vorig jaar in totaal 181.700 misdrijfzaken op zijn bureau, waarvan in ruim 15.000 zaken de verdachte minderjarig was. Deze cijfers onderstrepen de enorme druk op het rechtssysteem en de noodzaak voor een gerichte aanpak om te voorkomen dat meer jongeren in de greep van zware criminaliteit raken. Naast de uitdagingen op het gebied van jeugdcriminaliteit, kampt het Openbaar Ministerie ook met interne operationele problemen.

Uit het jaarverslag blijkt dat de organisatie nog steeds lijdt onder de gevolgen van een grootschalige hack die in juli van vorig jaar plaatsvond. Zelfs een half jaar na dit incident was er nog sprake van een forse achterstand in de verwerking van zaken. Aan het einde van het jaar waren er ongeveer 9000 zaken nog niet opgepakt door de justitiële autoriteiten.

Hoewel dit op het eerste gezicht alarmerend klinkt, stelt het OM dat het in de meeste van deze gevallen gaat om lichte misdrijven waarbij geen sprake is van een direct slachtoffer. Desondanks laat deze situatie de kwetsbaarheid van de digitale infrastructuur van onze rechtspleging zien. De combinatie van een stijging in zware jeugdcriminaliteit en een technisch belemmerd Openbaar Ministerie vormt een complexe uitdaging voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid op straat





