Zorgwekkende PFAS-vervuiling in Fries water: waterschap pleit voor Europees verbod

Het Wetterskip Fryslân meet in alle onderzochte wateren PFAS-concentraties boven de norm. Het waterschap roept op tot een Europees totaalverbod. Nederland heeft het een na grootste aantal vervuilde PFAS-locaties van Europa. Kosten van sanering kunnen oplopen tot 440 miljard euro.

In Fryslân zijn de concentraties PFAS in het oppervlaktewater zorgwekkend hoog. Dit blijkt uit metingen van het Wetterskip Fryslân, die aantonen dat in alle onderzochte wateren de normen worden overschreden.

De vervuiling varieert van grote meren tot poldersloten, en zelfs in het grondwater zijn sporen van PFAS aangetroffen. Het waterschap pleit daarom voor een Europees totaalverbod op PFAS, een standpunt dat al langer door de Unie van Waterschappen wordt gesteund. PFAS, oftewel poly- en perfluoralkylstoffen, zijn chemische stoffen die nauwelijks afbreken in het milieu en worden geassocieerd met gezondheidsrisico's zoals kanker en hormonale verstoring.

De metingen in Fryslân werden uitgevoerd sinds 2024, toen het laboratorium van het waterschap de capaciteit kreeg om ruim dertig veelvoorkomende PFAS-varianten te detecteren. De resultaten zijn ontluisterend: op sommige plekken liggen de waarden tot tien keer boven de toegestane norm. Vooral PFOS, een van de bekendste PFAS-soorten, werd in vrijwel alle poldersloten aangetroffen boven de norm. Deze zorgwekkende cijfers komen niet uit het niets.

Eerder in 2024 werd bekend dat rond de militaire vliegbasis Leeuwarden een van de grootste PFAS-vervuilingen van Nederland was vastgesteld. De verontreiniging verspreidt zich via grondwater en sloten naar omliggende gebieden, wat de huidige meetresultaten deels verklaart. Het Wetterskip benadrukt dat het probleem niet beperkt blijft tot Fryslân. Uit landelijk onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat op zestig locaties in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat spoedige sanering noodzakelijk is.

De kosten van deze opruiming worden geraamd op miljarden euro's. Een studie uit 2023 schatte dat PFAS-vervuiling de Europese landen de komende jaren 440 miljard euro kan gaan kosten als er geen drastische maatregelen worden genomen. Nederland staat daarbij op de tweede plaats in Europa wat betreft het aantal vervuilde PFAS-locaties. De gevolgen voor mens en milieu zijn immens.

PFAS worden in verband gebracht met een verhoogd cholesterolgehalte, leverschade, schildklierproblemen en een verminderde weerstand tegen infecties. Daarom dringen milieuorganisaties aan op snelle actie. Het Wetterskip Fryslân hoopt met de resultaten van dit onderzoek de politiek te overtuigen van de urgentie. De provincie Fryslân overweegt extra maatregelen, zoals het verbieden van het gebruik van PFAS-houdende blusschuimen en het stimuleren van alternatieven in de industrie.

Tot slot roept het waterschap burgers op om alert te zijn op mogelijke bronnen van PFAS in hun omgeving, zoals oude industrieterreinen of afvalverwerkingsinstallaties. Alleen met een gezamenlijke inspanning kan de PFAS-crisis worden beteugeld. De tijd dringt, want elke dag dat er geen verbod komt, stapelt de vervuiling zich verder op. Het Wetterskip Fryslân zal de komende maanden de ontwikkelingen op de voet volgen en rapporteren aan het ministerie





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PFAS Vervuiling Friesland Waterkwaliteit Europees Verbod

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