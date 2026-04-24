Zorgen om Moder bij Feyenoord, Read terug in selectie

Jakub Moder dreigt de rest van het seizoen te missen met een blessure, terwijl Givairo Read zijn rentree maakt in de selectie van Feyenoord voor het duel met FC Groningen.

De zorgen bij Feyenoord nemen toe met betrekking tot Jakub Moder , de veelzijdige middenvelder die mogelijk de rest van het seizoen aan de kant staat.

Trainer Robin van Persie maakte dit onheilspellende nieuws vrijdag bekend tijdens een persconferentie voorafgaand aan de cruciale wedstrijd tegen FC Groningen. Moder, die eerder dit seizoen al te kampen had met een rugblessure, leek zijn plek in de basiself te hebben heroverd en bewees zijn waarde door op verschillende posities uit te blinken, waaronder als spits en centrale verdediger. Zijn recente inzet en flexibiliteit waren van onschatbare waarde voor het team, waardoor zijn afwezigheid een aanzienlijke aderlating zal zijn.

Van Persie was duidelijk in zijn boodschap: 'Moder is morgen niet beschikbaar en waarschijnlijk ook voor de rest van het seizoen niet.

' Deze uitspraak onderstreept de ernst van de situatie en de onzekerheid over zijn herstelproces. De club en de supporters hopen uiteraard op een snelle en volledige genezing, maar de realiteit is dat een langdurige afwezigheid van een speler van Moders kaliber een grote impact kan hebben op de prestaties van Feyenoord in de resterende wedstrijden van het seizoen. De blessure komt op een ongelukkig moment, aangezien Feyenoord volop strijdt op meerdere fronten, waaronder de Eredivisie en de beker.

Het verlies van Moders veelzijdigheid dwingt Van Persie tot het zoeken naar alternatieven en het aanpassen van de tactische opstelling. Dit kan een uitdaging vormen, maar biedt tegelijkertijd kansen voor andere spelers om zich te bewijzen en een belangrijke rol te spelen. De focus zal nu liggen op het ondersteunen van Moder in zijn herstelproces en het vinden van een manier om zijn afwezigheid op te vangen. Desondanks is er ook positief nieuws te melden vanuit Rotterdam.

Givairo Read, de jonge rechtervleugelverdediger, is teruggekeerd van een langdurige hamstringblessure en is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Groningen. Read kampte sinds begin januari met deze blessure, waardoor hij een aanzienlijke periode aan de kant stond. Zijn terugkeer is een welkome versterking voor de defensie en biedt Van Persie meer opties in de achterhoede. De 19-jarige rechtsback heeft al zijn kwaliteiten laten zien in eerdere wedstrijden en staat bekend om zijn snelheid, inzet en defensieve kwaliteiten.

Zijn terugkeer is niet onverwacht, aangezien hij vorige week al speelde in de oefenwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam, waar hij een goede indruk achterliet. Van Persie gaf aan dat Read mogelijk zelfs een basisplaats kan bemachtigen, maar nuanceerde dit direct door te benadrukken dat hij ruim vier maanden geblesseerd is geweest en dat er rekening mee gehouden moet worden.

'Het zou kunnen dat Read een basisplaats heeft', aldus Van Persie, 'maar hij is dik vier maanden geblesseerd geweest, dus daar houd je altijd rekening mee. ' Deze voorzichtigheid is begrijpelijk, aangezien het belangrijk is om Read niet te overbelasten en hem geleidelijk weer aan de wedstrijdbelasting te laten wennen. Zijn terugkeer is echter een teken van hoop en een aanmoediging voor de hele selectie.

Het laat zien dat hard werken en toewijding beloond worden en dat spelers die tegenslagen overwinnen, altijd een belangrijke rol kunnen spelen. De wedstrijd tegen FC Groningen is van groot belang voor Feyenoord, dat streeft naar het behalen van een Europees ticket. De afwezigheid van Moder en de terugkeer van Read zullen ongetwijfeld een rol spelen in de tactische beslissingen van Van Persie.

Het is aan de trainer om de juiste balans te vinden en een team samen te stellen dat in staat is om de drie punten te pakken. De supporters zullen Read ongetwijfeld een warm welkom heten en hem aanmoedigen om zijn comeback te vieren met een goede prestatie. De terugkeer van Read is niet alleen belangrijk voor Feyenoord, maar ook voor de speler zelf.

Hij heeft een lange periode van revalidatie achter de rug en zal ongetwijfeld gretig zijn om weer op het hoogste niveau te spelen. Zijn inzet en motivatie zullen van onschatbare waarde zijn voor het team. De wedstrijd tegen FC Groningen biedt hem de perfecte gelegenheid om zich te bewijzen en te laten zien dat hij klaar is om weer een belangrijke speler te zijn voor Feyenoord.

De club hoopt dat Read snel zijn oude niveau kan bereiken en een waardevolle bijdrage kan leveren aan de successen van het team. De combinatie van de teleurstelling over de blessure van Moder en de vreugde over de terugkeer van Read creëert een gemengde sfeer binnen de club, maar de focus ligt nu op de wedstrijd tegen FC Groningen en het behalen van een positief resultaat





