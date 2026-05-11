Zoon mogelijk gezien moeder om het leven brengen door vader

Het 7-jarige zoontje van Paul V., de verdachte in de Laura-zaak, heeft mogelijk gezien dat zijn vader haar voor het leven heeft gebracht. Laura werd gevonden op de 29e van januari 2024, nadat V. de hulpdiensten had gebeld omdat Laura was overwogen zelfmoord te plegen.

Laura werd zwaargewond aangetroffen op 29 januari 2024, nadat V. de hulpdiensten had gebeld. Ze hing aan een hondenketting die met een hondenriem was vastgemaakt aan een verwarmingsbuis. Ze overleed een dag later. Paul V. werd een week later opgepakt.

Het zoontje vertelde tegen verschillende politiemensen iets heel anders over wat er op die fatale dag heeft gezien. Laura werd blauw en er kwam bloed uit haar mond, hoorde ze gillen en zag hij haar op de grond liggen met haar vader erboven..





