Zonnig en warm weer op komst: temperaturen stijgen tot 23 graden!

Geniet van de zon! De temperaturen stijgen naar tropische waarden voor de tijd van het jaar. Weersverwachting voor de komende dagen met zonnige perioden en afwisseling van temperaturen.

Vandaag trakteert het weer ons op een schitterende, zonnige dag. De zon schijnt uitbundig en overal blijft het droog. De temperaturen klimmen flink en het is warmer dan we in deze tijd van het jaar gewend zijn. De thermometer kan vanmiddag zelfs de 21 graden aantikken! Het is de eerste keer dit jaar dat we de magische grens van 20 graden doorbreken. De wind, die uit het oosten komt, is meestal matig van kracht, met windkracht 3 tot 4.

De heldere lucht blijft ook vanavond en vannacht aanhouden, met temperaturen die afkoelen tot tussen de 6 en 10 graden Celsius, terwijl de wind draait naar het zuidoosten. Een heerlijk begin van een reeks zonnige dagen die voor de deur staan.\Morgen belooft een nóg warmere dag te worden. De temperaturen kunnen lokaal zelfs oplopen tot wel 23 graden! We kunnen rekenen op flink wat zonnige perioden, met in de middag wat meer bewolking die vanuit het westen komt opzetten. Overdag blijft het gelukkig droog, maar in de avond is er een kleine kans op een enkele bui. De wind zal in de loop van de middag draaien naar het zuidwesten, wat een lichte afkoeling van een paar graden met zich meebrengt. Dit zorgt voor een kleine verschuiving in het temperatuurbeeld, maar de algehele tendens is duidelijk: we gaan een zonnige en warme periode tegemoet. Het is belangrijk om te profiteren van deze zonnige dagen, aangezien de weersvoorspellingen voor de komende dagen een mix van temperaturen en bewolking laten zien.\Vrijdag brengt een (noord)westelijke stroming koudere lucht vanaf de Noordzee. De temperaturen zullen dan een duik nemen, en rond de 13 graden uitkomen. Gelukkig blijft het overal droog en zien we af en toe de zon. Zaterdag keren de temperaturen weer terug naar boven, dankzij een zuidoostenwind die warmere lucht aanvoert. We kunnen dan weer een stijging van de temperatuur verwachten, met in de middag temperaturen van 17 of 18 graden. Zaterdagavond en zondagochtend kan er wat regen vallen of kunnen er een paar buien voorkomen. Zondag overdag wordt het dan weer een paar graden koeler. Kortom, een week met afwisseling, waarbij de temperatuur van het ene uiterste in het andere overgaat, maar waarbij de zon volop schijnt en ons verwent met heerlijk weer





Weer Zonnig Temperatuur Warm Voorspelling Bewolking

