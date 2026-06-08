Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn: Drie dagen muziek, feest en gezelligheid met FLEMMING en Yves Berendse als grootste attracties

Het drie-daagse Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn eindigde na een weekend vol muziek, eten en feestvreugde. De optredens van zanger FLEMMING en Yves Berendse trokken duizenden bezoekers, van jonge kinderen tot ouders, die samen genoten van de sfeer, het mooie weer en de diverse activiteiten. Het festival bood naast concerten ook een openluchtkerkdienst en een obstacle run, waardoor het een evenement was voor alle generaties.

Drie dagen lang duurde het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn, een evenement gevuld met muziek, eten en feestvreugde. De sfeer was overdadig positief, met families en tieners die samen genoten van de diverse optredens.

Een van de grootste trekpleisters was de Nederlandse zanger FLEMMING, wiens optreden zondagmiddag plaatsvond. Zelfs voor zijn verschijning stroomden mensen naar het podiumgebied; binnen enkele minuten was het veld voor het podium volledig. Veel kinderen werden op schouders getild en meisjes zaten vaak op de nek van hun ouders, soms met koptelefoons om hun oren tegen het harde geluid. Het publiek hield zelfgemaakte bordjes omhoog met berichten zoals 'Hup Flemming' en 'Flemming ik ben je grootste fan'.

Gedurende het concert controleerde FLEMMING het publiek door verschillende delen van het zaal te laten scanderen. Hij vroeg de linkerkant 'gin' te schreien, het midden 'en' te zingen en de rechterkant 'tonic', waarna allen samen 'Doe mij een gin en tonic' zongen. De enthousiaste reactie van het grootste deel jong publiek was overweldigend. Bezoekers zoals Jolanda, die al drie dagen achtereen aanwezig was, omschreven het als 'één groot feest' dankzij het mooie weer en de gezellige sfeer.

Lizzy, moeder van twee grote fans, vond het al 'één groot feest' voordat het optreden van FLEMMING begon. Haar dochters hadden eerder al de zweefmolen geprobeerd en stonden nu trots vooraan. Diverse kinderen, waaronder Febe (11) uit Bodegraven en Roos (9) uit Alphen, uitten hun bewondering voor de zanger en zijn liedjes. Ook Hannah, niet per se een fan, kwam samen met vriendin Domenica dicht bij het stage vanwege de positieve 'vibe'.

Het festival bood meer dan alleen FLEMMING. Yves Berendse trad op als een hoogtepunt, wat voor sommige tieners de reden was om te komen. Zij verzamelden zich langs de fietspaden, sommigen met een fles Safari, en vielen bijna van hun fiets terwijl ze naar het geluid renden. Berendse begroette het publiek met 'Goedenavond Alphen aan den Rijn, goed om hier vanavond te zijn' en drukte zijn blijdschap uit over het droge weer.

Een groep meiden van hockeyclub HC Alphen vond de avond tot dan toe 'leuk'. Bas uit Ter Aar was vooral gekomen voor het bier en schatte dat hij en zijn vrienden ongeveer tien per persoon hadden gedronken. Hij gaf aan weinig interesse te hebben in de muziek; ze kletsten gewoon over 'niks eigenlijk, vanalles'.

De avond was voor hem desalniettemin gezellig vanwege de aangename atmosfeer en het mooie weer, ook al moest hij de volgende dag weer vroeg op staan als wiskundedocent. Het traditionele programma van de zondag omvatte ook een openluchtkerkdienst (Zomerdienst aan het Meer) en een lokale obstaclerun (Obstacle Run Alphen). Samenvattend was het Zomerspektakel een succesvol drie-daags festival met een breed publiek dat genoot van muzikale hoogstandjes, gezelligheid en het great weer.

De optredens van FLEMMING en Yves Berendse staken daar bovenuit, maar ook de algemene sfeer, de activiteiten voor kinderen en de sociale interactie droegen bij aan het positieve karakter van het evenement. Bezoekers jong en oud spraken over 'fantastisch', 'onwijs gezellig' en 'één groot feest', wat wijst op een wederzijds plezierige gebeurtenis die de gemeenschap in Alphen aan den Rijn samenbracht





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