Zomerse hittegolf nadert: Noord-Holland ziet eerste tropische dag van het jaar aankomen

Weerman Jan Visser voorspelt een geleidelijke opwarming in Noord-Holland, met vrijdag als eerste tropische dag met mogelijk meer dan 30 graden. Na een gematigde start van de week neemt de zon de overhand, wat leidt tot zomerse temperaturen tot in het weekend. Er is wel kans op enkele buien en blijft het onzeker hoe het weer zich daarna ontwikkelt.

Na een wisselvallige periode maakt Noord-Holland zich op voor een paar zomerse dagen. Volgens NH-weerman Jan Visser loopt de temperatuur de komende dagen stap voor stap op.

Vrijdag lijkt zelfs de eerste tropische dag van deze periode te worden, met mogelijk meer dan 30 graden. Vandaag en morgen blijft de warmte nog enigszins beperkt. Met temperaturen tussen de 19 en 22 graden is het aangenaam zomerweer. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al trekt morgenmiddag mogelijk een storing over de Noordkop.

Vanaf donderdag gaat het snel. De zon krijgt vrij spel en de temperatuur stijgt op veel plaatsen tot boven de 25 graden. Vrijdag lijkt voorlopig de warmste dag van de week te worden. Het kwik kan dan lokaal boven de 30 graden uitkomen.

Door de relatief hoge luchtvochtigheid kan het bovendien benauwd aanvoelen. Ook in het weekend blijft het zomers warm, met temperaturen ruim boven de 25 graden. Wel groeit opnieuw de kans op enkele buien. Hoe het weerbeeld zich daarna ontwikkelt, is nog onzeker.

Volgens Visser is de kans groot dat het ook na het weekend nog enkele dagen zomers blijft aanvoelen





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