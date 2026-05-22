Zomerse dagen in Noord-Holland

Het goede nieuws is dat het strand vandaag volop verkoeling biedt, vooral in de loop van de middag.

Het lijkt vandaag alsof de zomer al is begonnen in Noord-Holland . De temperatuur loopt snel op en de zon schijnt volop. Perfect weer om naar het strand te gaan of lekker op een terras te zitten.

Vanochtend is het al warm genoeg om zonder jas de deur uit te gaan, zegt NH-weerman Jan Visser. Op de meeste plaatsen in de provincie is het al zo'n 19 graden. In de middag stijgt de temperatuur zelfs naar 25 graden, en schijnt de zon volop. De zonkracht bereikt tussen 12.00 en 15.00 uur uv-index 6.

Geen pret met die hitte, zegt de weerman.

'Goed insmeren dus', aldus de weerman. Wie minder van warmte houdt: niet getreurd. Het strand biedt vandaag volop verkoeling. In de loop van de middag kan langs de Noordzeekust een wind opsteken, waardoor het iets koeler is op het strand.

In het weekend blijft het zomerse weer aan. Volgens Visser schijnt vooral morgen de zon. Op veel plaatsen wordt het 26 of 27 graden, landinwaarts kan de temperatuur zelfs oplopen naar 28 tot lokaal zelfs 30 graden. Alleen in de Noordkop en op Texel is het iets koeler door de wind.

Ook zondag en maandag blijven het droge en zonnige dagen. Dan wordt het ongeveer 24 tot 25 graden, misschien maandag nog iets warmer. Bron: Nieuwsbericht van NH Nieuws





