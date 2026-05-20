Zomers weer voor Pinkster: fikse hoogte van temperaturen gegarandeerd

De komende dagen wordt het met de komst van de Pinksteren zomers warm. Volgens Jan Visser, weerman bij NH, verdwijnen de frisse temperaturen en buien en worden een paar bijna zomerse dagen voor de provincie voorgeschoteld. Ook tijdens het Pinksterweekend lijkt het zomers warm te worden.

Mesh vandaag trekken lokaal nog wat buitjes en wolkenvelden over de provincie. Toch laat de zon zich af en toe zien en blijft het op veel plekken grotendeels droog. In de Noordkop en langs de kust wordt het ongeveer 16 tot 17 graden. In ’t Gooi kan de temperatuur oplopen naar 18 of 19 graden.

Morgen begint nog bewolkt, maar het blijft droog en later op de dag breekt de zon steeds vaker door. De temperatuur loopt dan flink op: in grote delen van Noord-Holland wordt het 20 tot 21 graden. Alleen op Texel blijft het met 17 tot 18 graden wat koeler. Tijdens het Pinksterweekend lijkt het zelfs zomers warm te worden.

Vrijdag kan het lokaal al 25 graden worden. Ook tijdens het weekend blijft het aangenaam met temperaturen rond de 23 graden. Langs de kust is het door wind vanaf zee iets frisser. Met veel zon en hogere temperaturen lijken de omstandigheden ideaal voor een terrasje, een wandeling op het strand of een barbecue in de tuin





