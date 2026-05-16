Zomerkampen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld zijn onder druk door tekort aan vrijwilligers, organisaties vragen hulp

Stichting VakantieKind en Stichting SOR organiseren vakantieweken voor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld. Hierdoor nemen de aanvragen om vakantieweken met steeds meer kinderen. Vanwege het personeelstekort kunnen zij echter niet altijd iedereen bedienen, waardoor ouders worden afgebeld als hun kind niet kan deelnemen.

Dit is een bericht over sommarenzichten voor kinderen uit gezinnen met weinig geld, onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Beide organisaties, Stichting VakantieKind en Stichting SOR, organiseren vakantieweken voor kinderen en jongeren die het financieel niet breed hebben.

Door een gebrek aan vrijwilligers kunnen dit jaar niet alle kinderen mee. De kinderen die niet terecht konden bij hun eigen kamp, zijn over andere weken en kampen verdeeld. Beide organisaties richten zich op gezinnen die zelf geen vakantie kunnen betalen en vinden het extra moeilijk om de ouders af te bellen. De organisaties proberen kinderen waar mogelijk alsnog in een ander kamp te plaatsen en bieden een vrijwilligersvergoeding aan om jongeren over de streep te trekken.

Ondanks dat de organisaties door het personeelstekort moeite hebben, willen ze nog vrijwilligers vinden zodat kinderen een goede zomer kunnen beleven





