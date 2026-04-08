Zing je Schor brengt €153.909 op voor Familiehuis Daniel den Hoed

De zevende editie van Zing je Schor in Rotterdam was een groot succes. Amateurzangers haalden een aanzienlijk bedrag op voor Familiehuis Daniel den Hoed, met optredens die zowel ontroerden als vermaakten.

In de bomvolle Kantine Walhalla vond dinsdagavond de zevende editie van Zing je Schor plaats. Amateurzangers wisten met hun donaties een indrukwekkend bedrag van 153.909 euro op te halen voor Familiehuis Daniel den Hoed, en mochten zich voor één avond lang popster wanen. Een deelnemer, overmand door emotie, beschreef de ervaring met de treffende woorden: 'Ik heb kippenvel van mijn kruin tot mijn kont.

' De fundraiser, een evenement dat door betrokkenen liefkozend 'het best bewaarde geheim van Rotterdam' wordt genoemd, trok opnieuw een enthousiast publiek van 170 bezoekers. Zij waren getuige van het podiumdebuut van een diverse groep ongeschoolde artiesten. Gedreven door passie en gesteund door de aanwezige showband Het Groot Niet te Vermijden, beleefden zij hun langgekoesterde popster-droom. Hoewel de zangkunsten soms te wensen overlieten en de ritmiek niet altijd even strak was, was de overgave onmiskenbaar en de sfeer opperbest. Presentator en theatereigenaar Harry-Jan Bus, met zijn onvervalste Rotterdamse humor, wist de zaal op ongekende wijze op te zwepen. Als buitenstaander kreeg je al snel het gevoel dat je getuige was van een optreden van wereldartiesten. Het dak ging dan ook, zoals ieder jaar, met regelmaat van de zaal af. Zo ontpopte Lucas Mastenbroek, in het dagelijks leven begrafenisondernemer in Barendrecht, zich tot een aanstekelijke volkszanger. Ondernemer Frank Onderdelinden ontdekte in zichzelf een talentvolle crooner, en de 78-jarige Cora Dentro stal de show als Tina Turner. De vertolking van YMCA door een enthousiaste vriendengroep bracht de sfeer tot een kookpunt. Het evenement resulteerde in een totale opbrengst van ruim anderhalve ton voor Familiehuis Daniel den Hoed, een zorghotel dat onderdak biedt aan patiënten en hun families tijdens hun behandelingen in het Erasmus MC. Directeur Rachel Maréchal uitte na afloop haar trots: 'Dat is voor ons ongelofelijk veel geld, maar we creëren hier ook echt een familiegevoel.'\De avond stond ook in het teken van waardering voor BN'er Sander de Kramer, die al tien jaar als ambassadeur verbonden is aan het Familiehuis. Hij benadrukte de cruciale rol van de steun van naasten in moeilijke tijden: 'Ik ben ervan overtuigd dat daar levens worden gered. Als je zó ziek bent, is de steun van je naasten onmisbaar. Ik heb dat met eigen ogen gezien.' Een bijzondere bijdrage kwam van musicalartiest René van Kooten, die een gastoptreden verzorgde. De zaal werd muisstil toen hij zijn persoonlijke verhaal deelde over het verlies van zijn moeder aan kanker toen hij elf jaar oud was. Zijn emotionele bekentenis, 'Was er toen maar een familiehuis geweest,' greep de aanwezigen naar de keel. Jaren later vond hij zelf onderdak in een familiehuis toen zijn kind na 26 weken werd geboren. Hij kon toen bij het ziekenhuis in de buurt blijven slapen, een ervaring die hij beschreef als 'onmisbaar'. De zaal ontplofte van enthousiasme toen hij vervolgens 'Somebody to Love' van Queen ten gehore bracht, een emotionele climax die de avond perfect samenvatte. De impact van Zing je Schor reikt verder dan alleen de financiële steun. Het evenement creëert een gevoel van gemeenschap, steun en hoop, en draagt zo bij aan het welzijn van patiënten en hun families in een moeilijke periode





NOS / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

