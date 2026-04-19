Zilveren Erfstuk van Britse Soldaat Opnieuw Verloren in Nederlandse Bodem

Filip, een metaaldetectorliefhebber uit Westerhoven, heeft een buitengewone vondst gedaan: een zilveren voorwerp dat toebehoorde aan een Britse soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelde. Nu is zijn missie om de identiteit van deze soldaat te achterhalen en het voorwerp terug te brengen naar Groot-Brittannië, mogelijk zelfs naar Wales, waar de soldaat vandaan kwam en waar de oorsprong van het voorwerp ligt.

Al 35 jaar gaat Filip uit Westerhoven met zijn metaaldetector op pad, speurend naar verborgen schatten in de Nederlandse bodem. Meestal brengt zijn zoektocht niet meer op dan afgedankte spullen langs de weg, hier en daar een vergeten muntje, maar zelden iets van werkelijk spectaculaire aard. Tot begin april dit jaar. Op een veld in de gemeente Bergeijk sloeg zijn apparaat plotseling aan op iets bijzonders.

Wat aanvankelijk leek op een stuk blik, bleek na nader onderzoek een zilveren voorwerp te zijn met een zilvermerkje en een gegraveerde tekst. De ontdekking gaf Filip een schok van herkenning en nieuwsgierigheid. Terug thuis, na zorgvuldig schoonmaken, werd de naam 'Stan Drew' duidelijk zichtbaar op het object. Bovendien was erin gegraveerd dat het zilverstuk was uitgereikt door de boksvereniging uit Penarth, een plaats in Wales. De vondst zette Filip direct aan tot verder onderzoek. Hij stuitte op de website 'BoxRec', waarop de boksprestaties van een Stan Drew uit de jaren dertig stonden vermeld. Verder onderzoek bracht de naam 'Stanley Drew' naar voren op verschillende oorlogsmonumenten, wat Filip deed vermoeden dat het hier om dezelfde persoon kon gaan. De speculatie nam toe, aangezien er meerdere aanknopingspunten leken te zijn die deze persoon linkten aan de vondst. Stanley Drew was naar verluidt soldaat en zou tijdens de Tweede Wereldoorlog in juli 1944 zijn gesneuveld in het Franse Normandië. Dit riep echter direct de vraag op hoe dit zilverwerk dan in de gemeente Bergeijk terecht kon komen. Filip speculeerde dat mogelijk zijn kameraden het mee hadden genomen naar Nederland, waarna het opnieuw verloren was gegaan. Het leger waarin hij diende, trok immers via de gemeente Bergeijk, langs de Corridor, richting Den Bosch. Deze theorie droeg bij aan het mysterie rondom de herkomst van het voorwerp. Een ander, minstens zo intrigerend scenario, kwam aan het licht toen Filip contact zocht met de heemkundewerkgroep in Penarth. Hij deelde zijn verhaal in de hoop nabestaanden te vinden, wat leidde tot aandacht in het lokale nieuwsmedium van Penarth. Dit nieuwsmedium meldde echter dat het doosje toebehoorde aan soldaat Stanley James Drew. Deze Stanley zou met een vliegtuig zijn neergestort in Hank, een plaats die ongeveer tachtig kilometer van de vindplaats in Bergeijk ligt. Het opvallende was dat beide personen Stanley heetten, beiden uit Penarth kwamen én beiden aan boksen deden. Filip stond voor een dilemma: beide verhalen leken plausibel, maar welke was de ware? 'Allebei bijzondere verhalen, maar wat is waar? Ik weet het nog niet', verzuchtte Filip. Eén ding stond echter als een paal boven water: zijn vondst moest terug naar Groot-Brittannië. En dit moest persoonlijk gebeuren, niet via de post. 'Dit moet persoonlijk teruggebracht worden. Naar huis.' Welk 'huis' dat precies moest zijn, was nog onderwerp van verder onderzoek. Gelukkig leek Filip op de goede weg. Naar aanleiding van een Facebookbericht van de Britse heemkundewerkgroep hadden zich al familieleden gemeld. 'Maar ik weet niet van welke Stanley', gaf hij toe. Toch was hij vastberaden: 'Ik ga erachter komen. Dat weet ik zeker. Ik zit er bovenop.' De zoektocht naar de identiteit van de soldaat en het terughalen van zijn zilveren erfstuk was nog in volle gang





